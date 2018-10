Ejtették az egyik vádpontot Harvey Weinstein ügyében

A manhattani körzeti ügyész ejtette az egyik vádpontot Harvey Weinstein szexuális bűncselekményekkel vádolt, bukott filmmogul ügyében, mivel következetlenséget tártak fel az egyik vádló vallomásaiban.



Az illetékes bíró a csütörtöki tárgyaláson, amelyen a vádlott is jelen volt, elfogadta az ügyész indítványát arról, hogy Lucia Evans esetében ejtsék a vádat.



Egy évvel ezelőtt Lucia Evans a The New Yorker című napilapnak elmondta, hogy Weinstein egy szereplőválogatás alatt orális aktusra kényszerítette őt irodájában 2004-ban. Az akkor 21 éves Evans egyetemista volt. Közölte azt is, hogy először 2004 nyárán egy manhattani étteremben találkozott Weinsteinnel.



Benjamin Brafman, Weinstein ügyvédje augusztusi beadványában arra kérte az illetékes New York-i bíróságot, hogy ejtsék az ügyfele ellen szexuális bűncselekmények miatt emelt vádakat.



Brafman a csütörtöki tárgyalási napon azzal érvelt, hogy Evans hazudott mind a vádesküdtszéknek, mind a The New Yorker újságírójának a Weinsteinnel történt találkozójáról. Annak a véleményének adott hangot, hogy az ügy egyik nyomozója korruptan megpróbált befolyást gyakorolni az ügyre oly módon, hogy nem engedte tanúskodni az egyik tanút Evans téves állításairól.



"Az eljárás tisztessége kompromittálódott" - hangoztatta a bíróság előtt, majd a tárgyalás után annak a véleményének adott hangot, hogy hamis vallomás miatt büntetőjogi felelősségre kellene vonni Evansot.



A vádló vallomásaiban lévő következetlenségeket nem részletezték a bíróság előtt, a tárgyalás után azonban nyilvánosságra hozták az ügyészség levelét a Brafman által említett tanúról. Ebben arról írnak, hogy tudomásukra jutott, hogy Evans egy barátnője, akivel a nő együtt volt azon az esetén, amikor Weinsteinnel találkozott, ellentmondó vallomást tett a rendőrségen a történtekről. Februárban a barátnő egy nyomozónak elmondta, hogy az éttermi találkozón Weinstein pénzt ajánlott nekik, ha megvillantják mellüket. Először nemet mondtak, de Evans később arról számolt be neki, hogy az étterem előcsarnokában megtette, amit a filmproducer kért.



A tanú azt is elmondta, hogy a Weinteinnel való irodai találkozó után Evans beszámolója azt sugallta, hogy a történtek kölcsönös beleegyezésen alapultak. Weinstein filmszerepet ajánlott a nőnek, ha orálisan kielégíti, és ő belegyezett.



A tanú, akinek nevét nem hozták nyilvánosságra, elmondta, hogy Evans ivott és "zaklatottnak, feszélyezettnek tűnt és remegett", amikor feltárta a történteket.



A nyomozó az ügyészség szerint nem osztotta meg velük ezeket az információkat, állítólag azt mondta a nőnek, ne tárja fel a részleteket, mondván "a kevesebb több", és felhívta a figyelmét arra, hogy nem köteles együttműködni a nyomozókkal.



Az ügyészek azt is feltárták, hogy találtak egy el nem küldött emailt, amelyet Evans három éve fogalmazott mostani férjének, és amelyben a szexuális támadás részleteit másként írja le, mint ahogy elmondta a nyomozóknak tett vallomásában.



Evans ügyvédje közleményében csalódottságának adott hangot az ügyészség döntése miatt, és hangsúlyozta, hogy az ügyfele vádpontjainak ejtéséről hozott döntés nem Weinstein bűnösségéről vagy ártatlanságáról szól. "Nem ássa alá Lucia következetes állítását arról, hogy Harvey Weinsten szexuális erőszakának áldozata lett" - tette hozzá.



A Harvey Weinstein ellen emelt öt másik vádpont továbbra is fennáll.



Az ügy ezen fordulata azonban megfigyelők szerint kihívás elé állíthatja Cyrus R. Vance manhattani ügyészt, akit élesen bíráltak amiatt, hogy 2015-ben nem emelt vádat, amikor egy olasz modell szexuális zaklatással vádolta meg a filmmogult. Weinstein ügyvédje ugyanis a vádpont ejtését felhasználhatja arra, hogy hiteltelenítse az egész eljárást, és kétségeket keltsen a többi vádlóval kapcsolatban - vélik megfigyelők.



Benjamin Brafman azonnal be is jelentette, hogy az összes többi vád ejtését kérni fogja.



A Miramax filmstúdió és a Weinstein-vállalat 66 éves társalapítóját több mint 70 nő vádolta meg nemi erőszakkal, szexuális zaklatással 2017 októbere óta, amikor a The New York Times és a The New Yorker amerikai napilapok feltárták zaklatási ügyeit. Weinstein ártatlannak vallja magát.