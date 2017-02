Ekkor jelenik meg a Millennium-sorozat ötödik kötete

Szeptember 7-én jelenik meg a népszerű svéd Millennium-sorozat ötödik kötete, amelynek főhőse ismét a tetovált hacker, Lisbeth Salander lesz - jelentette be pénteken a Norstedts kiadó.



David Lagercrantz Mannen som sökte sin skugga - A férfi, aki az árnyékát kereste - című könyve 26 országban fog egyidejűleg megjelenni, köztük Nagy-Britanniában, az Egyesült Államokban és Franciaországban. A kötet az Animus Kiadó gondozásában jelenik meg Magyarországon, akárcsak a Millennium-sorozat többi része.



"Az új kötet azzal kezdődik, hogy Lisbeth Salander rövid büntetését tölti a Flodberga női börtönben és minden erejével azon van, hogy kimaradjon a rabok közötti konfliktusokból" - írta a kiadó, hozzátéve, hogy a cím ellenére a kötet "Salander gyermekkorának sötét részeibe" kalauzolja az olvasókat.



A Millennium-sorozatot megalkotó Stieg Larsson 2004-ben halt meg és a Norstedts kiadó később a svéd David Lagercrantzcal írt alá szerződést az újságíró Mikael Blomkvist és a hacker Lisbeth Salander történetének folytatásáról.



Larsson nem érte meg könyvei hatalmas sikerét, trilógiája első regénye, A tetovált lány 2005-ben, a két további kötet, A lány, aki a tűzzel játszik és A kártyavár összedől 2006-ban és 2009-ben került a boltokba. A trilógiából világszerte 80 millió példány fogyott és Svédországban, valamint Hollywoodban is filmet forgattak belőle.



A 2015-ben megjelent Ami nem öl meg című negyedik részt már Lagercrantz írta. A kötet hatmillió példányban kelt el 47 országban és vegyes kritikákat kapott. Annak idején több író is a Larsson iránti tiszteletre hivatkozva a könyv bojkottjára szólította fel az olvasókat.



Lagercrantz a széria hatodik kötetének megírását is elvállalta. "Lisbeth most már a véremben van" - nyilatkozta a Dagens Nyheter című svéd napilapnak. Az író ugyanakkor leszögezte, hogy a hatodik lesz az utolsó Millennium-könyve. "Nem lesz több. Szabad akarok lenni, új dolgokkal akarok foglalkozni" - tette hozzá.