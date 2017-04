Elaludt a kamrában a tojástolvaj

A fiatalt a háziak már észrevették korábban is, ahogy a ház előtt tántorog egy zacskóval a kezében. Később a háziúr pedig akkor figyelt fel rá, amikor benyitott a házuk melletti épületben lévő kamrába, a fiatal betörőnek csak a lábai lógtak ki a polcok alól, úgy aludt - írja a Parameter.sk A szúnyoghálót átszakítva jutott be a helyiségbe, ahonnan összeszedett némi tojást és sört."Betépve elaludt, talán a sörből is ivott, én nem tudom" - mesélte a történteket a Joj TV-nek Pavol Madzik, a ház lakója.Takarmányért ment a kamrába, hogy megetesse a szárnyasokat, ekkor talált rá a betörőde. Az ajtó zárva volt, az ablak azonban nyitva, a háló átszakítva. A táskájában 18 tojás és két doboz sör volt.Amikor a háziúr rányitott, a betörő felriadt, majd elinalt. A rendőrök két órával később viszont már kézre is kerítették. Jana Migaľová rendőrségi szóvivő kifejtette, lopás ügyében indult ellene eljárás.