Élesen bírálta Ferenc pápa az éghajlatváltozás tagadóit

A kolumbiai látogatásról hazatérő pápát hétfőn a repülőgép fedélzetén tartott sajtótájékoztatóján az éghajlatváltozásról és a sorozatos hurrikánokról kérdezték, amikor charterjárata helyi idő szerint vasárnap elhaladt a katasztrófa sújtotta területek egyike felett.



"Az éghajlatváltozást tagadók keressék fel a tudósokat, és kérdezzék meg őket. Ők nagyon világosan beszélnek" - mondta a katolikus egyházfő azokra a szakértőkre utalva, akik az ember tevékenységeivel hozzák összefüggésbe az általános felmelegedést.



Ferenc pápa tevékenységére rányomja bélyegét a környezetért való aggódás jellemzi. Pápai enciklikát írt arról, hogyan szenvedik meg elsősorban a szegények, ahogyan a multinacionális cégek felhasználják a természeti erőforrásokat. Kolumbiai látogatása során gyakran beszélt arról, hogy meg kell védeni az ország biológiai sokszínűségét a túlzott fejlesztéstől és a kitermeléstől.



Az éghajlatváltozást tagadóknak az Ószövetség szavaival üzent: "Az ember ostoba". "Ha nem akartok látni, nem láttok" - tette hozzá.



Más témákról szólva a katolikus egyházfő reményét fejezte ki, hogy Donald Trump elnök felülvizsgálja az elődje által bevezetett, Elhalasztott Intézkedés a Gyermekkorban Érkezetteknek (DACA) nevű program visszavonására vonatkozó döntését. Az illegálisan bevándorló gyermekeket a kitoloncolástól védelmező DACA visszavonása kapcsán a pápa megjegyezte: "Ha az életet támogató igaz hívő, meg kell értenie, hogy a család az élet bölcsője, amelynek meg kell védelmezni az egységét".



Az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Kara már korábban gáncsoskodónak nevezte és elítélte Trump döntését.



Ferenc pápa korábban már vitába szállt Trumppal a bevándorlás kérdésében, mondván, hogy "nem keresztény", aki falat akar emelni a mexikói határra, hogy így tartsa vissza a menekülteket. Szorgalmazta a bevándorlók és menekültek szívélyes fogadását és kitartott amellett, hogy joguk van elmenekülni az erőszak, a természeti katasztrófák és a szegénység elől, jobb életet keresve.



Az új olasz politika kapcsán, amely szerint Róma már Líbiában meg akarja állítani a migránsokat, a pápa közölte, hogy hálás mind Olaszországnak, mind Görögországnak a rengeteg menekült befogadásáért. Hozzátette ugyanakkor, hogy a kormányoknak "óvatosan" kell kezelniük a menekülthullámot, figyelembe véve, hány embert tudnak sikeresen integrálni a társadalmukba.



A pápa felhívást intézett az ENSZ-hez, hogy segítsen kilábalni Venezuelának a gazdasági, politikai és szociális válságból.



"A legfájdalmasabb a humanitárius probléma. Annyi ember menekül és szenved. Ez olyan humanitárius probléma, amelyre választ kell adni. Hiszem, hogy az ENSZ hallatja a szavát, hogy segítsen" - mondta az argentin pápa.



"Úgy hiszem, a Szentszék hangosan és világosan szólt" - tette hozzá, amikor a Nicolás Maduro elnök kormánya és az ellenzék közötti párbeszéd akadályairól kérdezték. "Hogy mit gondol Maduro, azt neki kell elmondania. Én nem látom, mi van a fejében".



"A Szentszék sokat tett. (.) Többször is megszólaltam, magánemberként és az Úr angyala imáimban is, kiutat keresve, felajánlva a segítségemet. Úgy tűnik, hogy a helyzet nagyon nehéz" - magyarázta a pápa.



A pápa kolumbiai látogatása alatt is a párbeszédet és az erőszak beszüntetését szorgalmazta a szomszédos országban.