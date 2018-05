Életben van a Kijevben állítólag lelőtt orosz újságíró

Koszacsov: az ukrán biztonsági szolgálatok célja mindenáron lejáratni Oroszországot



Az ukrán biztonsági szolgálatok provokációjának célja Arkagyij Babcsenko orosz állampolgárságú újságíró állítólagos megölésével hasonló ahhoz, amit a brit hatóságok akartak elérni Oroszország megvádolásával Szergej Szkripal orosz-brit kettős ügynök és lánya megmérgezésével - jelentette ki Konsztantyin Koszacsov, az orosz parlament felsőháza külügyi bizottságának elnöke szerdán.



"Még előttünk áll, hogy kiderítsük a részleteket, de a cselekedetek megfigyelhető logikája ugyanaz (mint Szkripálék ügyében), mindenáron le akarják járatni Oroszországot" - válaszolt Koszacsov a TASZSZ orosz hírügynökség megkeresésére.



Vaszil Hricak, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetője szerdai kijevi sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy életben van Babcsenko, s állítólagos megölése Kijevben egy különleges művelet volt.



Orosz szóvivő: propagandahatást kívántak kelteni a Babcsenko elleni merényletsztorival



Nyilvánvalóan propagandahatást kívántak kelteni Kijevben az Arkagyij Babcsenko orosz állampolgárságú újságíró állítólagos meggyilkolásáról szóló történettel, de az, hogy életben van, jó hír - írta Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerdán Facebook-oldalán.



"A legjobb hír, hogy Babcsenko életben van. Bárcsak mindig így lenne. Sajnos, más esetekben a színjáték nem jött össze. Nyilvánvaló, hogy a történettel propagandahatást akartak elérni" - tette hozzá Zaharova.

A tisztségviselő az Ukrajinszka Pravda hírportál tudósítása alapján közölte: az SZBU időben tudomást szerzett arról, hogy az orosz titkosszolgálatok Babcsenko életére törnek. Hozzáfűzte, hogy nem pusztán megakadályozták az újságíró megölését, de dokumentálni is tudták a merénylet előkészítését."Most kifejezhetném részvétemet Arkagyij Babcsenko családjának, de nem teszem. Ehelyett szeretném felköszönteni Arkagyijt immár harmadik születésnapja alkalmából, és kérem, hogy jöjjön be a terembe" - mondta az SZBU-főnök, mire az újságíró belépett.Az orosz titkosszolgálatok egy ukrán állampolgárt bíztak meg a gyilkosság megszervezésével - közölte Vaszil Hricak, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetője azon a szerdai kijevi sajtótájékoztatón, amelyen feltárta az orosz Arkagyij Babcsenko újságíró ellen tervezett merénylet miatt elvégzett különleges művelet részleteit.Az ukrán állampolgár nevét nem hozta nyilvánosságra, csak annyit, hogy családneve H. betűvel kezdődik. Az illető a gyilkosság végrehajtásával egy ismerősét bízta meg, aki a Donyec-medencében szolgált az ukrán fegyveres erőknél, s akinek ezért 30 ezer dollárt ígért, ebből 15 ezret előlegként átadott. A veterán viszont együttműködött az ukrán titkosszolgálatokkal. A megbízót - miután megkapta az információt az újságíró állítólagos megöléséről - a hatóságok őrizetbe vették.Arkagyij Babcsenko orosz újságíró egy hónapja szerzett tudomást az ellene készülő merényletről az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) munkatársaitól, akik arra kérték, hogy működjön együtt velük halála "eljátszásában".Babcsenko kifejtette, hogy a műveletet két hónapon át tervelte ki az SZBU, neki egy hónappal előtte szóltak, így - szavai szerint - nem volt más választása, mint együttműködni."Megmentették az életemet, de ami a legfontosabb, hogy ezáltal sokkal súlyosabb terrorcselekményeket is megakadályoztak, amelyekre ezek az emberek készültek" - hangsúlyozta. Hozzáfűzte: a merénylet megrendelőjének volt egy útlevélfotója róla, ami csak az útlevélirodának lehetett a birtokában, így ez szerinte bizonyítja, hogy orosz állami szerveknek közük van az ellene irányuló gyilkossági kísérlethez.Petro Porosenko ukrán elnök megígérte, hogy országa védelmet nyújt Arkagyij Babcsenko orosz állampolgárságú újságírónak és családjának, miután az orosz titkosszolgálatok szerinte az életére törtek."Nem valószínű, hogy Moszkva lecsillapodik, ezért utasítást adtam, hogy védjék meg Arkagyijt és a családját "- írta szerdán.Az elnök egy Twitter-üzenetben azt is hangoztatta, hogy az ukrán rendvédelmi szervek napról napra egyre erősebbek az orosz agresszió elleni küzdelemben.