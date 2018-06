Életfogytig tartó börtönbüntetést kapott a stockholmi gázoló

a tavaly áprilisi stockholmi gázolásos merénylet üzbég elkövetőjét. Akilovot egyebek mellett terrorcselekményben elkövetett ötrendbeli gyilkosságban találták bűnösnek - közölte a stockholmi bíróság.Akilov egy lopott teherautóval száguldott végig Stockholm belvárosában egy forgalmas sétálóutca mintegy fél kilométeres szakaszán 2017. április 7-én. Több gyalogost elütött, majd belehajtott egy áruház épületébe, és ott is több embert elgázolt. Öt ember - egy brit férfi, egy belga nő és három svéd állampolgár, köztük egy 11 éves kislány - életét vesztette, tizennégyen pedig megsérültek a támadásban.Az elkövetőt néhány óra alatt elfogták, és gyorsan be is ismerte tettét. Mindvégig ő volt az ügy egyetlen gyanúsítottja. A merényletet megelőzően Svédország elutasította Akilov menedékkérelmét, és ki kellett volna toloncolni az országból. A 40 éves üzbég férfi a bírósági tárgyaláson azt mondta: merényletével Svédországot akarta megbüntetni amiatt, hogy részt vesz az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni globális küzdelemben.