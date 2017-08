Elfogták a gyilkost, aki kegyetlen brutalitással végzett Andrej Dracsov erőemelő világbajnokkal - videó 18+

Elfogta az orosz rendőrség Andrej Dracsov erőemelő világ- és Európa-bajnok feltételezett gyilkosát - közölte belügyi forrásokra hivatkozva vasárnap éjjel az AmurMedia hírügynökség.A gyanúsított nevét hivatalosan nem közölték.Az eset világszerte nagy feltűnést keltett, mert a végzetes verekedésről készült videofelvételek felkerültek az internetre.

Agyonverték Andrej Dracsov erőemelő világ- és Európa-bajnokot egy habarovszki szórakozóhely előtt - közölte vasárnap az orosz média. Dracsov a hajnali órákban szóváltásba keveredett, majd összeverekedett a belvárosi Gallery elnevezésű lokál egy másik vendégével, aki egy forgórúgással leterítette a sportolót, majd többször is megütötte a fekvő ellenfelét.

A 32 éves világbajnok a kórházban belehalt fejsérüléseibe. Egy YouTube-ra feltöltött felvétel tanúsága szerint a feleket a kívülállók, köztük a szórakozóhely biztonsági emberei sem próbálták meg szétválasztani, viszont többen is videózták a végzetes verekedést. Az elkövető ellen a rendőrség körözést adott ki. Orosz sajtóértesülések szerint a gyanúsított a 25 éves Anar Zinarov a kevert harcművészetek művelője.Az Amurmedia hírügynökség szerint Dracsovot és Zinarovot az éjszaka folyamán kétszer is szétválasztották a végzetes összecsapás előtt. Dracsov a 120 kilogrammos súlycsoport világbajnoka volt. A sportággal néhány éve felhagyva extrém testépítésbe kezdett és regionális szinten abban is ért el sikereket. Július 29-én a Bajkál-tó partján Jurij Vlaszko, a szabadfogású birkózás Európa-bajnoka vesztette életét egy tömegverekedésben. A sportoló halálát okozó késelőt augusztus elején fogták el Burjátföldön.