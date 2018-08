Elfogták a négy áldozatot követelő kanadai lövöldözés feltételezett elkövetőjét

Elfogták a kelet-kanadai Fredericton városban történt, négy emberéletet követelő lövöldözés feltételezett elkövetőjét - közölte a helyi rendőrség pénteken.



A város New Brunswick negyedében történt lövöldözés körülményeiről egyelőre nincsenek információk.



A rendőrség korábban arra kérte a környéken lakókat, hogy maradjanak otthonaikban és zárkózzanak be.





Legalább négy ember életét vesztette egy lövöldözésben a kelet-kanadai Fredericton városban - közölte a helyi rendőrség pénteken.



A város rendőrsége Twitter mikroblogján tudatta, hogy az incidens még zajlik, további halálos áldozatok is lehetségesek.