Elfogták a szlovákiai újságíró-gyilkosság gyanúsítottjait

Őrizetbe vette csütörtök reggel a szlovák rendőrség Ján Kuciak oknyomozó újságíró és mennyasszonya meggyilkolásának gyanúsítottjait - értesült a helyi média, melynek információi szerint az egyik letartóztatott korábban rendőrségi nyomozóként dolgozott.



"Jelenleg házkutatások folynak, további információkat akkor teszünk közzé, ha a helyzet megengedi" - idézte a rendőrség közleményét a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség, amely jelentésében saját értesülésére hivatkozva is azt írta, hogy a Kuciak-gyilkosság gyanúsítottjairól van szó.

A dél-szlovákiai Gútán (Kolárovo) csütörtökön hajnalban több helyszínen nyolc személyt vettek őrizetbe a rendőrök, egyikük korábban rendőrségi nyomozóként dolgozott Révkomáromban - írta saját információkra hivatkozva a tvnoviny.sk szlovák hírportál.



A meggyilkolt újságíró családjának ügyvédje, a korábban belügyminiszteri posztot is betöltött Daniel Lipsic a gyanúsítottak letartóztatásának hírére reagálva Facebook bejegyzésében értékelte az ügyet vizsgáló ügyészség és a rendőrség munkáját és arra szólította fel az embereket, hogy bízzanak a bűnügyi szervek munkájában és annak eredményeiben. Hozzátette: a vizsgálat addig azonban nem érhet véget, amíg nem sikerül kézre keríteni a gyilkosság megrendelőit is.



Peter Pellegrini szlovák kormányfő szintén a Facebookon üdvözölte az előrelépést az ügyben. "Hiszek abban, hogy sikerül feltárni ezt a brutális tettet, az indítékait illetve megrendelőit is, hogy a továbbiakban már ne ossza meg társadalmunkat " - írta Pellegrini.



Az őrizetbe vételekre reagált a kettős gyilkosságot követően kezdődött tüntetéssorozat fő szervezőjének tartott Tisztességes Szlovákiáért mozgalom is, amely még korábban újabb tüntetéseket jelentett be több szlovákiai városban péntekre a kormány elmozdításának szándékával. Közleményükben azt írták: hisznek abban, hogy a rendőrség akciója elvezet a gyilkosság elkövetőinek felderítéséhez, de a péntekre jelzett megmozdulásokat mégis megtartják, mivel - véleményük szerint - Peter Pellegrini kormánya nem tett semmit azért, hogy megújítsa az államhatalomba vetett hitet.



Ján Kuciakot és barátnőjét február végén találták holtan a galántai járásban lévő Nagymácsédon lévő családi házukban. A párnak vélhetően Kuciak munkája miatt kellett meghalnia. Kuciak utolsó, halála után megjelent cikkét Szlovákiában tevékenykedő olasz vállalkozók korrupciós ügyeiről írta.



A pár halála óriási közfelháborodást váltott ki az országban, és heteken belül korábban sosem látott tüntetéssorozathoz és belpolitikai válsághoz vezetett. A történések végül a kormány több tagjának, köztük Robert Kalinák belügyminiszter és Robert Fico miniszterelnök távozásához vezettek.