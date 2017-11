Elfogtak egy terrorgyanús menedékkérőt Németországban

A beszámoló szerint a bajor hatóságok egy véletlen folytán valószínűleg megakadályoztak egy terrortámadást. A müncheni tartományi főügyészség a lap érdeklődésére közölte, hogy egy más bűncselekmény ügyében folytatott eljárás részeként házkutatást tartottak a 18 éves szíriai menedékkérő otthonában, ahol rábukkantak az Iszlám Állam (IÁ) nevű terrorszervezet jelképeire.



Lefoglaltak a szervezethez köthető dokumentumokat is, amelyek között volt pokolgép készítéséről szóló összeállítás, és útmutatás arról, hogy miként lehet ellopni egy teherautót.



A nyomozók találtak egy videófelvételt is, amelyet a szíriai menedékkérő készített és arra szolgált volna, hogy a tervezett merénylet után elkövetőként jelentkezzen vele a nyilvánosságban.



A főügyészség nem közölt részleteket a videóról, és arról sem, hogy milyen szakaszban tartottak az előkészületek. Arra hivatkozott, hogy az adatokat bizonyítékként használják majd a fiatalember ellen, akit állam elleni súlyos, erőszakos bűncselekmény előkészítésével vádoltak meg.



A vádlott a Pegnitz nevű bajorországi kisvárosban lakott. Uwe Raab polgármester a Süddeutsche Zeitungnak elmondta, nem tudott arról, hogy településén elfogtak egy terrorgyanús menedékkérőt. Kiemelte, hogy a 14 ezer lakosú településen sokan igen aktívan támogatják a közösségben élő 150 menedékkérőt, most viszont tartani lehet attól, hogy az ügy "elrontja a légkört" és hátráltatja a "kiváló integrációs munkát".