Elhunyt Antoni Krauze neves lengyel filmrendező

Hetvennyolc éves korában elhunyt Varsóban Antoni Krauze neves lengyel filmrendező és forgatókönyvíró - számolt be róla szerda éjjel a lengyel média.



A nemzetközi filmdíjakkal is kitüntetett Antoni Krauze több tucat film rendezője volt, a legismertebbek közülük a Magyarországon is bemutatott Fekete csütörtök (2011) és a Szmolenszk (2016) című alkotások.



Az 1940-ben született művész a lódzi színház- és filmművészeti akadémián, majd a varsói filmművészeti akadémián tanult.



1968-ban az akkoriban megalakult híres lengyel filmstúdió, a TOR munkatársa lett. Itt többek között Krzysztof Zanussi asszisztense volt a világhírű lengyel filmrendező első, a Kristály szerkezete című játékfilmje forgatásakor (1969).



1969-től Krauze önálló filmrendezőként dogozott, a 70-es években az akkor Lengyelországban formálódó, úgynevezett erkölcsi nyugtalanság mozija szellemében alkotott a hétköznapok valóságát megjelenítő játék- és dokumentumfilmeket.



1988-ban életmű-díjat kapott a San Remó-i nemzetközi filmfesztiválon. 2011-ben a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége (FIPRESCI) díját érdemelte ki a Fekete csütörtök című játékfilmért.

A korabeli dokumentumokat, hangfelvételeket, a szemtanúk elbeszéléseit is felhasználó játékfilm a kommunista hatalom által brutálisan szétvert 1970-es gdyniai munkástüntetés eseményeit dolgozta fel.



Krauze utolsó játékfilmje a 2010-es légi katasztrófának szentelt Szmolenszk lett. Készítésekor a rendező szintén dokumentumfilmek részleteit használta fel, valódi és fiktív személyeket szerepeltetett.



A filmrendező a szmolenszki légikatasztrófát a második világháború utáni lengyel történelem legtragikusabb eseményének tartotta, a 2013-tól forgatott film gyártását nagy önfeláldozással, nagyrészt lengyelországi és külföldi vállalkozók adományaiból, valamint országszerte végzett gyűjtésekből fedezte.

A Szmolenszket végül 2016 szeptemberében a varsói Nagy Színházban mutatták be Andrzej Duda államfő és Jaroslaw Kaczynski, a katasztrófában elhunyt Lech Kaczynski elnök ikertestvére részvételével.



2015-ben a lengyel államfő magas állami kitüntetést, a Lengyelország Újjászületése érdemrend középkeresztjét adományozta a művésznek. Tavaly májusban a kulturális területen kapható legmagasabb lengyel kitüntetést, a Gloria Artis-rend arany érdemrendjét adományozták Antoni Krauzének. Az ünnepségen a rendező elbúcsúzott művészpályájától, bejelentve, hogy nem forgat több filmet.