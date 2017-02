Elhunyt börtönében a Világkereskedelmi Központ elleni merénylet kitervelője

Kenneth McKoy, az észak-karolinai Butnerben lévő büntetésvégrehajtási intézet szóvivője szerint a cukorbetegségben is szenvedő Abdar-Rahmán koszorúér-betegségben halt meg.



Az egyiptomi születésű Abdar-Rahmán, aki több mint 20 évet töltött börtönben, még fogsága alatt is a radikális muszlimok egyik vallási vezetőjének és szimbólumának számított.



A gyermekkorában cukorbetegsége miatt megvakult sejk a rettegett Gamaa Iszlamíja egyiptomi iszlamista szervezet egykori vezetője volt, ami erőszakcselekményekkel Hoszni Mubarak volt elnök megbuktatását tűzte ki célul.



Abder-Rahman 1990-ben menekült el Egyiptomból az Egyesült Államokba, ahol egy New Jersey-i mecsetben kezdte terjeszteni tanait. Követőinek egy csoportját később elítélték a Világkereskedelmi Központ elleni 1993-as robbantásos merénylet miatt, amely hat ember életét követelte. Ugyanabban az évben őrizetbe vették Abder-Rahmant is azzal a váddal, hogy összeesküvést szőtt egy sor pokolgépes merénylet végrehajtására New Yorkban.