​2016. október 24-i képen Martin McGuinness északír tartományi miniszterelnök érkezik a londoni kormányfői rezidenciára, a Downing Street 10-be.

Kép: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga

Elhunyt Martin McGuinness volt észak-írországi miniszterelnök-helyettes, az ulsteri katolikus republikánus mozgalom radikális irányzatának egyik vezetője.McGuinnesst 66 esztendős korában érte a halál. Halálhírét kedd reggel jelentették be Belfastban.McGuinness 2007-től néhány héttel ezelőtti lemondásáig töltötte be a felekezetközi hatalommegosztásra alapuló észak-írországi kormányzati rendszerben a miniszterelnök-helyettesi tisztséget.A veterán republikánus politikus az észak-írországi köztársasági mozgalom radikális politikai erejének, a Sinn Féinnek az alelnöke is volt, a korábbi évtizedekben pedig vezető tisztségeket töltött be a legnagyobb észak-írországi britellenes fegyveres szervezet, az Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) katonai tanácsában.