Elhunyt Piers Sellers, a NASA klímakutatója és űrhajósa

A texasi Houstonban halt meg pénteken, halálát hasnyálmirigyrák okozta - közölte nyilatkozatában a NASA.



Sellers megosztotta a klímaváltozásról űrhajósként szerzett benyomásait Leonardo DiCaprio idén ősszel bemutatott, Özönvíz előtt című dokumentumfilmjében is. A filmben azt mondta DiCapriónak, a látvány az űrből, hogy a légkör csupán "vékonyka hagymahéjként veszi körbe a Földet", segítette őt hozzá a bolygó sérülékenységének teljesebb megértéséhez.



Piers Sellers emellett jegyzetet írt a The New York Timesnak az élete értelmével kapcsolatos belső vívódásairól, miután megtudta, hogy halálos beteg. A filmben és utóbbi jegyzetében egyaránt derűlátóan nyilatkozott, amellett érvelve, hogy az emberi leleményesség szerinte megmenti majd a bolygót az elszabaduló globális felmelegedés által előrevetített szörnyű végtől.



"Piers egész életét a bolygó megmentésének szentelte" - szögezte le Charles Bolden, a NASA igazgatója. Bolden nyilatkozata szerint Piers nem csupán azt hagyta örökül, milyen sürgetőek a légkör felmelegedésével kapcsolatos teendők, "de azt a reményt is, hogy az emberiség képes jobban sáfárkodni bolygójával".



A brit születésű egykori asztronauta a NASA Washingtonhoz közeli Goddard űrközpontjának tudományos és kutatási igazgatóhelyettese volt. Kutatóként 1982 óta dolgozott a NASA-nak és 1996-ban lett az asztronauták csapatának tagja. Háromszor járt a Nemzetközi Űrállomáson (ISS), legutóbb 2010-ben.