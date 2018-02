Elhunyt Vic Damone énekes, aki Sinatra pályatársa volt és barátjának tudhatta Donald Trumpot is

Nyolcvankilenc évesen elhunyt Vic Damone amerikai énekes, aki Frank Sinatra és Dean Martin stílusában előadott dalaival hanglemezek millióit adta el múlt században.A színészként is ismert olasz származású előadóművész egy miami kórházban halt meg vasárnap légzési elégtelenségben. Családjának közlése szerint a halála előtti napokban felhívta személyes jóbarátja, Donald Trump elnök is.Az olasz bevándorlók gyermekeként New Yorkban született Damone hamar énekelni kezdett Frank Sinatra ihletésére, akivel később barátok lettek; gitáron eleinte villanyszerelő apja kísérte.Lágy baritonjával és megnyerő külsejével az énekes az 1950-es években aratta legnagyobb sikereit. Főleg romantikus balladákat énekelt, de néha olasz népdalokat is előadott, és kipróbálta magát színészként és televíziós műsorvezetőként is.Híres slágerei közé tartozik az Again, a You Do, az I Have But One Heart, a You're Breaking My Heart és az On the Street Where You Live.Pályafutása során több mint 2000 lemezt vett fel, utolsó albuma 2002-ben jelent meg, utoljára 2011-ben, 82 évesen adott koncertet Floridában, telt ház előtt.Vic Damone Frank Sinatrával, Tony Bennett-tel és Perry Comóval a második világháború utáni romantikus énekesek aranykorához tartozott. Ismertebb filmjei A szalag, (1951), a Találkozzunk Las Vegasban (1956) és a Pokol az örökkévalóságig (1960).Damone ötször házasodott, hat unokája van.