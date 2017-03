Eljárás indult a rendőrök ellen, akik egy földön fekvő nőt rugdostak Nagyszombatban - videó

A nyomozások elszabotálásával együtt ez azt erősíti a közvélemény szemében, hogy a rendőrség morális válságba került

Amikor feltartott kézzel kiszálltam az autóból, találat ért a fülemen, előtte pedig már a mellkasomon is eltaláltak. Erősen véreztem, szörnyű fájdalmat éreztem, de többre nem emlékszem. Három nappal később a kórházban ébredtem. Csak a videofelvételen láttam, pontosan mi is történt velem. Nem volt szép látvány, végig sem tudtam nézni, mert rosszul lettem. Borzalmas volt. A testemen lévő kék foltok mindent elárultak.

Az esetről augusztus elején jelentek meg az első információk a szlovákiai sajtóban. A rendőrök üldözőbe vettek egy autót Nagyszombatban, amit egy 22 éves nő vezetett. Az üldözés közben 13 lövést adtak le a gépkocsira, kettő el is találta a sofőrt a mellkasán és a fülén. Úgy tudni, a nő tudatmódosító szer hatása alatt vezette a gépkocsit.Miután a gépkocsi megállt, és a sofőr, valamint három utastársa - mind nők - kiszálltak az autóból, a rendőrök rátámadtak a sebesült sofőrre, a fejét és a mellkasát rugdosták. Szerdán nyilvánosságra került az esetről készült videó , amelyet óriási felháborodás kísért ( erről portálunk is beszámolt ).Korábban a rendőrség csak a felvétel egy részét tette közzé, melyből a brutális rendőri beavatkozás kimaradt. A szlovák belügyminisztérium közleménye szerint a videón látható rendőrök ellen már korábban, négytől tíz évig terjedő szabadságvesztésre számíthatnak.Ľubomír Galko ellenzéki képviselő az eset miatt beidézné a parlament védelmi bizottságának ülésére Robert Kaliňák belügyminisztert. Az képviselő szerint ugyanis egyre jobban terjed a rendőri brutalitás.– mondta Galko, hozzátéve: olyan ez, mintha Szlovákia visszatért volna az 1989 előtti időkbe, amikor az erőszakszervezetek egyedüli feladata a kommunisták hatalmon tartása volt, és úgy viselkedtek, mintha korlátlan hatalmuk lett volna az államban. Galko szerint ennek az az eredménye, hogy sok rendőr nem tudja, hol a határ, és azt hiszi, büntetlenül kiélheti hajlamait, amiről még felvételt is készítenek.A képviselő felrótta Tibor Gašpar országos rendőrfőkapitánynak, hogy az esetről nem tájékoztatta azonnal a nyilvánosságot. „A rendőrfőkapitány hallgatott. Ugyanígy hallgatott Kaliňák is. Ez ugyanis íratlan egyezség a Smer és a magas beosztású rendőrtisztek között, kéz kezet mos, ti minket fedeztek, mi meg titeket" – tette hozzá az ellenzéki politikus.A a Nový Časnak ikerült felvennie a kapcsolatot a 22 éves lánnyal, aki elárulta, miért menekült a rendőrök elől. „Nem volt jogosítványom, és megrémültem, amikor a rendőr belerúgott az autó ajtójába." Arra a kérdésre, hogy megbánta-e tettét, a fiatal lány úgy felelt, hogy sajnálja a történteket és senkinek nem kívánná azokat a perceket, melyeket akkor éjszaka átélt - írja a Parameter.sk A nő közel egy hónapig volt kórházban, de azóta is kezelésekre jár. A jövőben műtéti beavatkozás is vár rá, ugyanis a támadás során súlyosan megsérült a füle.- idézte fel emlékeit a fiatal lány.Az egyik intézkedő rendőr a nyomozóknak azt állította, nem tudták, hogy nő vezette az autót, emellett pedig a sofőr kis híján el is gázolta egyik kollégáját. A rúgásokat azzal indokolta, hogy a sofőr aktív ellenállást tanúsított elfogásakor.A járőrök parancsnoka azonban máshogy látja a dolgokat. „A jelentések és az esetről készült felvétel áttanulmányozása után kijelenthetem, hogy az erőszak alkalmazása nem volt indokolt" – nyilatkozta Ivan Karper parancsnok.