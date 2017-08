Elképesztő bűntény: állványzaton másztak fel a hetedik emeletre a rablók

Több száz viking tárgyi emléket loptak el a bergeni Történeti Múzeumból. Az intézmény igazgatója szerint kétszáz éve nem volt példa hasonló esetre norvég múzeumban.



A bűntény augusztus 11. és 13. között történt: a rablók a múzeum falának állványzatán másztak fel a hetedik emeletre, és ott egy ablakot betörve jutottak be az épületbe. A norvég híradások szerint a riasztó ugyan kétszer is megszólalt, de a biztonsági őrök nem tapasztaltak semmi gyanúsat.



A múzeum szakemberei jelenleg is dolgoznak az ellopott műkincsek listájának összeállításán, a becslések szerint mintegy 400 vaskori és viking kori tárgy tűnt el. Henrik von Achen, a múzeum igazgatója vasárnap elmondta, hogy a műtárgyak többnyire kis méretűek és fémből készültek. A pénzbeli értékük viszonylag csekély, ám történelmi és kulturális értékük annál nagyobb. Az igazgató hozzáfűzte, hogy a lopott tárgyak a legális piacon nem értékesíthetők.



A norvég hatóságok nyomoznak a betörés és műkincsrablás ügyében. A múzeumigazgató ígéretet tett arra, hogy hatékonyabb biztonsági rendszert szerelnek fel az épületben.



A múzeum egy Facebook-oldalt is létrehozott Theft at the Historical Museum - the Viking Treasure (Lopás a Történeti Múzeumban - A viking kincsek) címmel, amely egy sor képet közöl a kétezer éves műkincsekről és arra kéri a közönséget, osszák meg a fotókat, és értesítsék a hatóságokat, ha esetleg a keresett tárgyak online feltűnnének valahol.