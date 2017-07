Elkezdődött a G20-csúcstalálkozó: nehéz megbeszélést folytattak a nemzetközi kereskedelemről

Merkel: a Húszak nehéz megbeszélést folytattak a nemzetközi kereskedelemről

Putyin és Trump nem vesznek részt a második munkaülésen





G20: ma kezdődik a Húszak hamburgi csúcstalálkozója

Nehéz megbeszélést folytattak a nemzetközi kereskedelemről a G20 csoport vezetői pénteken Hamburgban, és a párizsi klímavédelmi egyezmény ügyében sincs köztük teljes egyetértés - mondta Angela Merkel német kancellár a tanácskozás első napját értékelve.Sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy a G20 csoport "legtöbb tagja" a szabad és méltányos nemzetközi kereskedelmi rendszer mellett foglalt állást.A kétnapos tanácskozás zárónyilatkozatán dolgozó diplomatákra, a "serpákra sok munka vár még ma éjjel", hogy mindenki által elfogadható dokumentum készüljön - jegyezte meg.A klímaváltozás elleni harc ügyével kapcsolatban a nyilatkozat tartalmazza majd, hogy "eltérő vélemények vannak", hiszen az Egyesült Államok távozni kíván a párizsi egyezményből - tette hozzá Angela Merkel.A kancellár elfogadhatatlannak nevezte a találkozó elleni erőszakos tüntetéseket, és hangsúlyozta, hogy támogatja a hamburgiakat és a város vendégeit védő rendőröket, és hálás munkájukért.Heves tüntetések közepette elkezdődött péntek délelőtt a németországi Hamburgban a világ 19 legnagyobb fejlett és felzárkózó gazdaságát, valamint az Európai Uniót összefogó G20 csoport csúcstalálkozója.A Húszak a tanácskozás első napján két munkaülést és egy munkaebédet tartanak.Ez utóbbi ülésrőlamerikai elnök ésorosz elnök várhatóan hiányzik majd, mert akkor tartják első hivatalos kétoldalú megbeszélésüket., az Elbphilharmonie-ban.A terrorizmus elleni harc ügyében az adatok egymás közti megosztásáról és a terrorista szervezetek pénzügyi támogatásának megakadályozásáról tárgyalnak.Gazdasági ügyekben a pénzügyi rendszer szabályozásai kérdéseit tekintve német sajtóértesülések szerint teljes az egység a csoport tagjai között, a tanácskozás zárónyilatkozatának ez a része így el is készült.A nemzetközi kereskedelem témája viszont továbbra is erősen vitatott. A konfliktust most éppen az okozza, hogy a Fehér Ház nemzetbiztonsági okokra hivatkozva új vámok vagy mennyiségi korlátozások bevezetését fontolgatja az importált acél esetében, ami példátlan lépés lenne a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) megalapítása, 1995 óta.Az amerikai intézkedés EU-s vállalkozásokat is sújtana. Ezzel kapcsolatban Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a tanácskozás előtt tartott tájékoztatóján hangsúlyozta: az EU néhány napon belül ellenintézkedésekkel válaszol, ha Washington az acélipar uniós szereplőit sújtó döntést hoz.A délutáni munkaülés témájával sincs teljes egyetértés, miután Donald Trump bejelentette, hogy hazája kilép a párizsi klímaegyezményből. Német értesülések szerint Trump elszigetelődött, a csoport többi 19 tagja mind ragaszkodik az éghajlatváltozás megfékezését célzó erőfeszítések nemzetközi összehangolásáról szóló megállapodáshoz. Pénteken, a tanácskozás előtt a legnagyobb feltörekvő országok - angol nevük kezdőbetűi alapján BRICS-nek nevezett - csoportja, azaz Brazília, Dél-Afrika, India, Kína és Oroszország is a párizsi egyezmény végrehajtását szorgalmazta, és kiállt a nyitott és méltányos kereskedelmi rendszer mellett.A viták miatt előfordulhat, hogy a csúcstalálkozókat 2008 óta évente tartó G20 csoport történetében először a vezetők zárónyilatkozat elfogadása nélkül fejezik be értekezletüket, mert a dokumentumot a hagyományok szerint egyöntetű támogatással kell elfogadni.Az első nap számos kétoldalú megbeszélést is tartanak a tanácskozás alkalmából. A legnagyobb érdeklődés Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozóját övezi.Közben globalizációellenes, szélsőbaloldali tüntetők gyújtogatásokkal, blokádokkal és egyéb erőszakos akciókkal igyekeznek megzavarni a tanácskozást és bejutni a résztvevők védelmében elzárt területekre. Hamburgi lapok értesülése szerint támadás érte annak a hotelnek a biztonsági személyzetét is, ahol Vlagyimir Putyin megszállt, Donald Trump felesége, Melania Trump pedig nem tudott részt venni az úgynevezett partnerprogram - a tárgyalófelek házastársának vagy partnerének szervezett program - első eseményén, mert nem volt megfelelő a biztonsági helyzet ahhoz, hogy elhagyja szállását.Andy Grote hamburgi belügyi szenátor - a tartományi kormány közbiztonsági ügyekért felelős tagja - kora délutáni sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a zavargások intenzitása a reggeli és délelőtti órákhoz képest csökkent. Az összecsapásokban legkevesebb 45 ember rendőr megsebesült, 15 tüntetőt őrizetbe vettek.A világ népességének csaknem kétharmadát kitevő csoportnak G20 csoportnak tulajdonítható a globális gazdasági teljesítmény és a klímaváltozást fokozó gázok kibocsátásának több mint 80 százaléka. Az informális egyeztető fórumként működő csoport állásfoglalásai így irányadóak az egész nemzetközi közösségnek.A csoport tagjai: Argentína, Ausztrália, Brazília, a Dél-afrikai Köztársaság, Dél-Korea, az Egyesült Államok, Franciaország, India, Indonézia, Japán, Kanada, Kína, Mexikó, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Oroszország, Törökország, Szaúd-Arábia és az Európai Unió.Állandó vendég Spanyolország, a német soros elnökség vendége pedig Hollandia és Norvégia. A csoport munkájában a legfontosabb nemzetközi és regionális szervezetek is részt vesznek, köztük a Világbank, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és a Nemzetközi Valutaalap (IMF).A Húszak a tanácskozás második, befejező napján, szombaton a többi között a migrációról, Afrika fejlődésének támogatásáról és a nők munkaerőpiaci helyzetéről tárgyalnak.Ma kezdődik Hamburgban a világ 19 legnagyobb fejlett és felzárkózó gazdaságát, valamint az Európai Uniót összefogó G20 csoport csúcstalálkozója, amely a soros elnök Németország kancellárja szerint nehéz lesz, és bizonytalan a kimenetele.a kétnapos tanácskozás előtt tett nyilatkozataiban hangsúlyozta, hogy Németország soros elnökként ugyan kompromisszumra törekszik, de nem akarja elkendőzni a tagok közötti ellentéteket. Szavai jelzik, hogy, vagyis zárónyilatkozat elfogadása nélkül, vagy egy semmitmondó nyilatkozat kiadásával érhet véget.Az első 11 találkozón sikerült az egyetértést demonstráló nyilatkozatot elfogadni, és a dokumentumban rendre szerepelt a szabadkereskedelem melletti elkötelezettség megerősítése. Azonban a világgazdaság szerkezete a 2008-ban elmélyült pénzügyi válság óta átalakul, a nemzetközi kereskedelem már kevésbé számít a növekedés első számú motorjának, és végül tavalyamerkai elnökké választásával felborult a konszenzus az ügyben.A soros német elnökség szerint a Húszaknak az a feladata, hogy mindenki boldogulását szolgáló folyamattá formálják a globalizációt, és ehhez elengedhetetlen a nyitott, szabályokon alapuló és méltányos nemzetközi kereskedelmi rendszer., ami ugyancsak vitatéma lesz, mivel Donald Trump döntése alapján az Egyesült Államok kilép a klímaváltozás elleni harcot összehangoló 2015-ös párizsi egyezményből.Német sajtóértesülések szerint a tanácskozás előestéjén még nem volt kész a zárónyilatkozat tervezete, de az összes delegáció kompromisszumra törekszik.elleni küzdelem, valamint a nemzetközi, és ezzel összefüggésben az a kérdés, hogy a húszak. Tárgyalnak majd a többi között arról is, hogy, és miként lehet méltányosabbá, igazságosabbá tenni az úgynevezett globális értékláncokat. Ez a kifejezés arra vonatkozik, hogy a multinacionális vállalatok az érdekeiknek leginkább megfelelő módon telepítik szét különböző országokba a termékek előállításával és értékesítésével kapcsolatos tevékenységeiket, ami a bírálatok szerint munkavállalók kizsákmányolásához, lefelé tartó bér- és adóversenyhez vezethet.