Élőben közvetítették, ahogy 5-6 férfi megerőszakolt egy kislányt

Az egyik közösségi oldalon élőben közvetített csoportos nemi erőszak áldozata lett egy 15 éves lány Chicagóban - közölte a helyi rendőrség kedden.



A hatóság tudatta: az élő közvetítést, amelyben 5-6 férfi vagy fiú szexuálisan bántalmazta az áldozatot, mintegy negyvenen nézték, és egyikük sem jelentette a bűncselekményt a hatóságoknak.



Nem ez az első eset, hogy a chicagói rendőrség a közösségi médiában közzétett erőszak miatt kénytelen intézkedni. Januárban négy fekete fiatalt vettek őrizetbe, akik azt közvetítették, hogy hogyan bántalmaznak egy fehér fiút kizárólag bőrszíne és kiszolgáltatottsága miatt.



A mostani esetet az áldozat édesanyja jelentette a rendőrségen. Azzal kereste meg az egyik főfelügyelőt, hogy a lánya eltűnt, és képeket mutatott neki a közösségi médiában feltűnt videóból. A rendőrség azonnal nyomozni kezdett, a videót pedig eltávolíttatták a közösségi oldalról. A lányt nem sokkal később megtalálták, és a rendőrök szerint legalább az egyik támadóját ismeri. Több embert kihallgattak, de egyelőre nincs gyanúsított, és senkit nem vettek őrizetbe.



A közösségi oldal elvileg csak bírói utasításra köteles kiadni, hogy kik nézték meg a videót anélkül, hogy jelentették volna az esetet, a cég az újságírók megkeresésére egyelőre nem reagált arra, hogy kiadja-e a nézők adatait a hatóságoknak.



Az AP amerikai hírügynökség egy jogi szakértőt is megszólaltat, aki arra mutat rá, hogy a hatályos törvények alapján önmagában sem a videó megtekintése, sem a bejelentés elmulasztása nem bűncselekmény, s gyerekpornó terjesztése miatt is csak akkor indulhat eljárás bárki ellen, ha nemcsak megnézte, hanem le is töltötte a videót.