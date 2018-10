Először adott interjút a 157 év börtönre ítélt orvos

Az Egyesült Államokban 157 év börtönre ítéltek egy orvost, mert mértéktelenül írt fel olyan opiáttartalmú gyógyszereket, amelyek súlyos kábítószer-függőséget váltanak ki.



A több mint másfél évszázados büntetésre ítélt Barry Schultz floridai orvost a CBS televízió 60 perc című vasárnap esti heti műsora mutatta be, abban a riportjában, amelyet az Egyesült Államokban pusztító kábítószerek és gyógyszerek okozta válságról sugárzott.



Schultzot még júliusban ítélték el, ám most adott először interjút, és mint a CBS riportere közölte, ő kérte, hogy megszólalhasson. A műsorban az orvos bűnbaknak nevezte magát, visszautasította, hogy az ügyész gyilkosnak nevezte őt, és azt állította, hogy több száz orvoskollégája szintén korlátozás nélkül ír fel opiáttartalmú, kábító hatású fájdalomcsillapítókat.



A riport szerint Schultz egyik úttörője volt a fájdalmak enyhítését ígérő, úgynevezett fájdalomcsillapító klinikák munkatársainak. Ezek a klinikák a 2000-es évek elején szaporodtak el Floridában, és akkortól kezdve e déli államot orvosok, kábítószer-kereskedők, és gyógyszerektől függővé vált szenvedélybetegek lepték el. Dave Aronberg floridai ügyész - akinek a hivatala Schultz ellen lefolytatta a pert - a CBS riporterének úgy fogalmazott: "2010-ben és 2011-ben több fájdalomklinikánk volt, mint McDonald's éttermünk". Mint elmondta, Oakland Park városban például egyetlen sugárúton 131 ilyen klinika volt. Ezeknek az intézményeknek a működését nagyon lazán szabályozták, és a páciensek készpénzért, orvosi faggatódzás nélkül vásárolhattak opiáttartalmú fájdalomcsillapítókat. Mivel ezek a gyógyszerek receptkötelesek, a vényeket is minden további nélkül kiállították a klinikák orvosai. "Az emberek rohantak Floridába, mert itt nem ugyanaz a szigorú szabályzat és ellenőrzés volt érvényben, mint az Egyesült Államok többi államában. Mi tápláltuk az egész nemzet kábítószer-függőségét" - fogalmazott Dave Aronberg.



Barry Schultz az egyik ilyen fájdalomklinika igazgatója volt Delray Beach-en. Olyan mértékben írt fel a hozzá fordulóknak opiáttartalmú gyógyszereket, hogy az ügyészség kábítószer-kereskedőként kezelte őt. Az amerikai kábítószer-ellenőrzési hivatal (DEA) adatai szerint Schultz 2010-ben egyetlen páciensének hét hónap alatt csaknem 17 ezer Oxikodon tablettát írt fel. Ez egy félszintetikus filmtabletta, amelynek erős narkotikus hatása van és függőséget okoz.



A floridai ügyészség szerint Schultz napi hatezer dollárt keresett opioidok felírásával és forgalmazásával.



A szövetségi igazságügyi minisztérium dokumentumai szerint a Floridát elárasztó Oxikodon 66 százaléka egyetlen gyógyszergyártól, a Mallinckrodttól származott. A cég 2008 és 2012 között 500 millió Oxikodon tablettát forgalmazott egyedül a 20 millió lakost számláló Floridában. Jim Rafalski, aki a DEA nyomozást vezeti az ügyben, egyértelműen felelősnek nevezte a gyógyszergyárat az opiátválságért, de - mint fogalmazott - ezt a felelősséget egyelőre a floridai helyzetre értelmezi.



A washingtoni kongresszusban bizottságot hoztak létre az egész országot sújtó opiátválság kivizsgálására, és ez a bizottság öt nagy gyógyszergyártó- és forgalmazó cég vezetőit hallgatta meg. A meghallgatáson csak az egyik gyógyszergyár képviselője mondta felelősnek a cégét, a többiek nem ismerték el felelősségüket. A szövetségi igazságügyi minisztérium külön munkacsoportot hozott létre a gyógyszergyártók- és forgalmazók utáni nyomozásra.



Donald Trump amerikai elnök idén márciusban New Hampshire-ben - az opiátválság által leginkább sújtott tagállamban - terjesztette elő kormányzata elképzeléseit az opiáttartalmú kábítószerek és gyógyszerek okozta válság leküzdésére. Akkor bejelentette: a kongresszus az idén és jövőre hatmilliárd dollárt szán az opiátválság visszaszorítására. A krízis leküzdésének eszközeként az oktatás kiszélesítését, a már eredményes gyógymódok és rehabilitációs lehetőségek kormányzati támogatását, és a csakis receptre felírható opiáttartalmú gyógyszerek forgalmazásának visszaszorítását említette.



