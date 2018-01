Először lesz női miniszterelnöke Romániának

17:46 - Bizalmat szavazott a román parlament hétfőn a Viorica Dancila vezette új szociálliberális kormánynak, ezáltal Romániának először lesz női miniszterelnöke.



A kabinetnek - a beiktatáshoz szükséges 233 helyett - 282 törvényhozó szavazott bizalmat: a PNL-ALDE koalíció kormányát a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) képviselői is támogatták. 132 törvényhozó a Dancila-kormány beiktatása ellen voksolt.



Dancila a bizalmi szavazás előtt elhangzott parlamenti beszédében a Szociáldemokrata Párt (PSD) 2016-os választási győzelme nevében kért bizalmat. Szerinte a parlamentnek nem személyekről kell döntenie, a PSD a programjával nyert választói felhatalmazást, a kormány csak végrehajtója ennek a programnak.



Az új kormány legfőbb célkitűzése, hogy 2020-ra Románia a rangsor első felébe kerüljön a legerősebb európai gazdaságok listáján, megteremtve a feltételeit annak, hogy a fiatalok ne külföldön keressék boldogulásukat, akik pedig elmentek, azok térjenek haza - mutatott rá a kormányfő. Beszédében az infrastruktúra korszerűsítésére, a lakosság jövedelmének növelésére, és a bürokrácia visszaszorítására, a közigazgatás reformjára helyezte a hangsúlyt.



Dancila elődeihez hasonlóan 350 kilométernyi új autópályát, 250 kilométernyi korszerűsített vasutat ígért 2020 végéig. Folytatódik a minimálbér fokozatos emelése oly módon, hogy 2020-ig meghaladja a 300 eurót - tette hozzá.



Liviu Dragnea, a legnagyobb frakcióval rendelkező PSD elnöke azt mondta: Románia kormánya az európai értékeket betartva, az ország stratégiai partnereivel együttműködve, de elsősorban a román állampolgárok érdekében fog kormányozni.



Raluca Turcan, az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt frakcióvezetője alkotmánysértőnek nevezte, hogy Liviu Dragnea a pártszékházból irányítja a kormányt, amelyben a miniszterelnök nem döntéshozó, még csak nem is ügyintéző, hanem egyszerű végrehajtó.



A szintén ellenzéki Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dan Barna szerint a gyakori kormányválságoknak egyetlen oka az, hogy a már priusszal rendelkező és újabb ügyekben megvádolt Dragnea nem akar börtönbe kerülni. A politikus szerint a Dancila-kormány valódi megbízatása az, hogy politikai pórázra kösse az igazságszolgáltatást, és ha ez nem sikerül neki, ugyanúgy feláldozzák, mint elődeit.



Kelemen Hunor parlamenti beszédében elmondta: az RMDSZ képviselői és szenátorai adnak még egy esélyt a kormánykoalíciónak, nemcsak azért, mert a választási győzelem után a PSD-ALDE felelőssége a kormányzás, hanem azért is, mert a koalíciónak a "nehéz időkben is" eltökélt szándéka volt őszinte párbeszédet folytatni a magyar érdekképviselettel.



"A PSD vezetőjének volt bátorsága elhatárolódni annak a kollégájának a kijelentésétől, aki bevezette volna a halálbüntetést és fellógatta volna azokat, akik nem értenek vele egyet. A többi párt vezetőjének részéről mai napig mély a csend" - mondta az RMDSZ elnöke.



A parlament bizalmi voksa után az új román kormány tagjai hétfő este teszik le a hivatali esküt Klaus Iohannis államfő előtt.



Korábban írtuk:



A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) megszavazza a Viorica Dancila vezette új román kormány beiktatását - jelentette be Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke hétfőn.



A magyar szövetség közvetlenül a hétfő délutánra tervezett bizalmi szavazás előtt hozta meg döntését, miután a parlament szakbizottságai meghallgatták a miniszterjelölteket.



Kelemen Hunor rámutatott: a kormányprogram gyakorlatilag nem változott, így az RMDSZ-nek, amely már két alkalommal megszavazta azt, nincs oka felülbírálni korábbi döntését. Megjegyezte: a kormányt alkotó PSD-ALDE szociálliberális koalíciónak az RMDSZ nélkül is legalább tíz szavazatnyi többsége van, a jobbközép ellenzék pedig nem is tett javaslatot kormányfőjelöltre.



Múlt héten Liviu Dragnea a kormány vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke és Viorica Dancila kormányfő-jelölt tájékoztatta az RMDSZ-t az új kormány terveiről és a magyar érdekképviselet támogatását kérte a beiktatáshoz.



Hétfő reggel Ludovic Orban, a jobbközép ellenzék vezető erejének számító Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke arról próbálta meggyőzni Kelemen Hunort, hogy a magyar érdekképviselet utasítsa el Liviu Dragnea újabb "báb-kormányának" beiktatását. Az RDMSZ elnöke erről azt mondta: ha egy ilyen horderejű egyben az PNL igazán meggyőző akart volna lenni, akkor nem néhány órával a beiktatás előtt, hanem hetekkel, hónapokkal korábban kellett volna elkezdeni a munkát.



Az RMDSZ politikusai mindazonáltal apró iróniákkal próbáltak némiképp elhatárolódni a kormánykoalíciótól. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök - az ifjúsági szervezetek kötetlen hangulatú születésnapi rendezvényén - a hétvégén azt mondta: egyesek szerint a PSD-ALDE új kormányprogramja olyan, mintha a mezőgazdasági tárcánál "két sör között" fércelték volna össze. Az RMDSZ elnöke ironikusan beszélt arról is, hogy a SPD félévente lecseréli kormányát. Cseke Attila szenátusi frakcióvezető a francia közszolgálati rádió román adásában szükségesnek tartotta leszögezni, hogy az RMDSZ nem a koalíció "tartozéka".



Az RMDSZ a 2016. decemberi választások után négy évre szóló parlamenti együttműködési megállapodást kötött a szociálliberális kormánykoalíció pártjaival, amelyben a felek vállalták, hogy kölcsönösen támogatják egymás előre egyeztetett törvénytervezeteit.



A PSD-ALDE koalíció pénteken összeállította az új kormány névsorát, amelyben a két hete lemondatott Tudose-kabinet minisztereinek csaknem fele a helyén maradt. A szociálliberális koalíció a 27 miniszter közül 17-et cserél le: a cserék nagy része a PSD megyei szervezeteinek jelölései alapján dőltek el.



A Dancila-kormány hétfőn délután jelentkezik bizalmi szavazásra a kétkamarás román parlament együttes ülésén.



Az RMDSZ elnöke napirend előtti felszólalásában megemlékezett Verestóy Attiláról, az RMDSZ múlt héten elhunyt szenátoráról, akit az RMDSZ európai elkötelezettségének, a konstruktív párbeszéd, a magyarok és románok közötti "hídépítés" híveként jellemzett.