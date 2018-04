Elővigyázatosságból kiürítette a francia rendőrség Mont-Saint-Michelt, egy gyanús embert keresnek

Elővigyázatosságból kiürítette a francia rendőrség vasárnap délelőtt az Atlanti-óceán partján található Mont-Saint-Michel árapályszigetet, miután egy férfi azzal fenyegetőzött, hogy a rendőrökre támad. A gyanús embert keresik, a szigetet és a csúcsán épült XIII. századi gótikus apátságot minden turista elhagyta, a helyiek a házaikba zárkóztak.



Több szemtanú jelezte a rendőrségnek, hogy egy gyanús embert láttak Franciaország egyik leglátogatottabb turistalátványosságánál - közölte a csendőrség.



A fekete ruhába öltött férfi reggel háromnegyed 8-kor busszal érkezett a Mont-Saint-Michel-i apátsághoz. Egy idegenvezető azt mondta a csendőröknek, hogy az úton a férfi fenyegető hangnemben beszélt a rendőrökről.



A rendőrség a férfit a szigeten a térfigyelő kamerák segítségével követte, majd miután nyomát vesztette, elővigyázatosságból elrendelte a turistalátványosság kiürítését. A turistákat incidens nélkül, rendben elszállították. Az apátságot, ahol éppen mise folyt, teljesen kiürítették és lezárták, és a hoteleket is el kellett hagyniuk a vendégeknek. A szigeten élők házait pedig egyesével átkutatták, de a férfit egyelőre nem találták meg.



"Átkutattattam minden házat annak ellenőrzésére, hogy ez az ember Mont-Saint-Michelben van-e még. Lehetséges, hogy a férfi a turisták közé vegyülve már rég elment" - mondta Jean-Marc Sabathé prefektus a France Info hírrádióban "nagyon komolynak" nevezve a riasztást.



A félsziget felett egy rendőrségi helikopter is körözött egész délelőtt annak ellenőrzésére, hogy a gyanús ember nem gyalog próbálja-e meg elhagyni a turistalátványosságot az apály miatt vízmentes parti területen.



A férfi utcaszínészként mutatkozott be, és egy nagy zsák volt nála a kellékeivel, de a zsákot senki nem tudta ellenőrizni. A gyanú eloszlatására elő kell állítani. A térfigyelő kamerák felvételeinek köszönhetően megvan rá a lehetőség, hogy azonosítsuk, de ez hosszú időt vesz igénybe - jelezte a prefektúra.



Az UNESCO világörökségi listáján is szereplő Mont-Saint-Michelt az Atlanti-óceán partján évente több mint 2,5 millió látogató keresi fel. A turisták a szárazföldön hagyják az autóikat egy parkolóban, és a szigetre gyalog vagy a helyi buszjárattal juthatnak el.