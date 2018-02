Előzetes határellenőrzési megállapodást kötött az Európai Bizottság Albániával

Megállapodásra jutott az Európai Bizottság hétfőn Albániával abban, hogy az uniós part- és határvédelmi ügynökség (Frontex) fokozott bevándorlási nyomás esetén rövid időn belül szakembereket küldhet a nyugat-balkáni országba a helyzet kezelésére.



Az előzetes egyezményt Dimitrisz Avramopulosz uniós migrációügyi biztos és Fatmir Xhafaj albán belügyminiszter írta alá Tiranában.



"A szorosabb együttműködés nyomán gyorsabban és rugalmasabban tudunk majd cselekedni" - emelte ki Avramopulosz hozzáfűzve, hogy a brüsszeli testület modellként tekint a mostani szerződésre, és hasonlót kíván tető alá hozni más térségbeli országokkal, mindenekelőtt Macedóniával és Szerbiával is.



A közös sajtótájékoztatón Xhafaj rámutatott, hogy az egyezség jó lehetőséget jelent Albánia számára az EU-val való együttműködés mélyítésére, ráadásul az ország a megvalósuló uniós projektekből is profitálni fog.



A hatályba lépéshez még az uniós tagállamoknak is jóvá kell hagyniuk a megállapodást, amely a bizottság szerint tovább erősíti az EU külső határainak biztonságát.



Az elmúlt években több mint egymillió menekült és migráns érkezett Törökországból az Égei-tengeren át Görögországba, majd utazott tovább Észak- és Nyugat-Európa felé, ezt az útvonalat azonban mára jórészt sikerült lezárni az Ankarával létrejött migrációs egyezménnyel.



Albánia 2014 óta uniós tagjelölt, és kormánya abban bízik, hogy idén tavasszal megkezdhetik a csatlakozási tárgyalásokat.