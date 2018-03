Elpusztult egy kiskutya a repülőn, mert a személyzet a fedélzeti csomagtartóba zárta

Elpusztult egy kutya a United Airlines egyik járatán, mert az állatot a személyzet a levegőtlen fedélzeti csomagtartóba zárta.Egy nő utas két kisgyermekkel és egy kutyával szállt fel a Houstonból New Yorkba tartó járatra. A francia buldogot egy táskában vitte magával és az utaskísérők ragaszkodtak ahhoz, hogy biztonsági okokból a táskát a kutyával együtt helyezzék a fedélzeti csomagtartóba.A gazdi ezt nem akarta, de a személyzet annyira bizonygatta, hogy az állatnak nem esik baja, hogy végül beleegyezett. A célállomásra érve azonban holtan került elő a kutya a szellőzés nélküli csomagtartóból, ahol három órát töltött.A United Airlines hírnevét megtépázó újabb, hétfői incidensről az utastársak számoltak be a Facebookon. Elmondásuk szerint a "becsapott" gazdi a folyosón ülve siratta kutyáját a többi megdöbbent utas szeme láttára.A légitársaság közölte, hogy kivizsgálja a "tragikus balesetet", amelynek nem lett volna szabad bekövetkeznie, mert társállatok nem helyezhetők a kézipoggyásztartóba a szabályzat szerint.Az amerikai légitársaság tavaly a támadások kereszttüzébe került, amikor helyhiány miatt erőszakkal rángattak le egy érvényes jeggyel rendelkező 69 éves orvost az egyik járatról.Visszatetszést keltett az is, hogy egy másik járatra nem engedtek felszállni két tizenéves lányt, mert sztreccsnadrágot viseltek. A személyzet szerint ingyenjegyes utasként be kellett volna tartaniuk az állítólagos öltözködési kódexet.