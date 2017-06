Elrendelték Salvador Dalí exhumálását, az örökségét kezelő alapítvány megtámadta a döntést

Az alapítvány keddi szűkszavú közleménye szerint a napokban benyújtják a bíróságnak a fellebbezést, amelyen már dolgoznak a jogászaik, méghozzá a spanyol államügyészség koordinálása mellett.



Ugyanis az ügy a spanyol államot is érinti, mint a törvényes leszármazottak nélkül elhunyt művész örökösét.



Az alapítvány közleményében kitért arra is, hogy nem kíván nyilatkozatot tenni az üggyel kapcsolatban.



A madridi bíróság hétfőn rendelte el Salvador Dalí holttestének kihantolását egy apasági vizsgálathoz.



Az 1989-ben elhunyt világhírű szürrealista művészről egy Katalóniában élő nő, Pilar Abel állítja, hogy az apja.



A most 61 éves asszony 2015-ben fordult a bírósághoz azt állítva: édesanyja és a festő titkos kapcsolatot folytatott az 1950-es évek közepén.



Elmondása szerint szülei akkor ismerkedtek meg, amikor az asszony háztartási alkalmazottként dolgozott Cadaquésben a festő barátainál.



A bíró szerint az apaság megállapításához szükség van Dalí maradványainak kihantolására, mert sem olyan biológiai minták, sem olyan személyes tárgyak nem maradtak fenn, amelyek alapján elvégezhető lenne a vizsgálat.



Pilar Abel a spanyol sajtóorgánumoknak nyilatkozva hangsúlyozta: célja, hogy kiderüljön az igazság, hogy megtudja, kicsoda valójában. Ugyanakkor teljesen biztos a várható eredményben.



Ha az asszonyról bebizonyosodik, hogy ő Salvador Dalí lánya, az örökség 25 százalékára tarthat igény. Ez azonban már egy másik bírósági eljárás tárgya lehet.



A szakértők szerint Dalí örökségének értéke felbecsülhetetlen, de egyes, a sajtóban megjelent becslések szerint több száz millió euróról lehet szó.