Eltemették John McCaint - fotók

Fotók: MTI

Végső nyugalomra helyezték vasárnap az annapolisi (Maryland) Haditengerészeti Akadémia területén a nemrég elhunyt John McCain arizonai szenátort, háborús veteránt, a 2008-as amerikai elnökválasztás republikánus jelöltjét.Az akadémia kápolnájában szűk körben rendezett szertartás után a gyászolók menete, a szenátor koporsóját szállító, ló vontatta lőszerkocsi mögött vonult az akadémia temetőjébe, a Severn folyóra néző füves dombra, ahol végakarata értelmében néhai hű barátja, Chuck Larson tengernagy mellé temették.A menetben a szenátor özvegye, Cindy McCain és gyermekei mögött a családtagokon és barátokon kívül ott voltak McCain 1958-ban végzett akadémiai osztályának tagjai, katonai vezetők és kadétok is. Délután négy óra körül katonai repülőgépek húztak el a magasban, tisztelegve a haditengerészet egykori pilótája előtt, aki több mint öt évet töltött hadifogságban, miután gépét Vietnam felelt lelőtték.A katonai tiszteletadással kísért szertartáson megszólalók egyike, Lindsey Graham szenátor előzetesen az AP amerikai hírügynökségnek elmondta, úgy fog megemlékezni az augusztus 25-én 81 éves korában elhunyt John McCainről, mint aki mindenki másnál jobban tisztelte a katonákat, "önként vállalt hátországuk volt, utazott, ahova ők mentek, és sohasem hagyta, hogy megfeledkezzenek róluk".Búcsúbeszédet mondott az AP szerint David Patraeus nyugállományú tábornok, a CIA volt igazgatója és McCain Jack nevű fia is.McCain gyászszertartása szerdán és csütörtökön kezdődött Arizona államban, ahol a család vett tőle búcsút, de megjelent Joe Biden volt alelnök és több más neves személyiség is. Koporsóját pénteken ravatalozták fel a washingtoni Capitoliumban, ami a Kongresszus tiszteletét jelző, ritka megtiszteltetésnek számít.A szenátor Donald Trump elnök egyik legszókimondóbb bírálója és ellenfele volt a kormányzó republikánus párton belül.Szombati washingtoni búcsúztatása, amelyet nagyrészt ő maga tervezett el, megfigyelők szerint úgy volt megkoreografálva, hogy nyílt kiállás legyen a pártokon átnyúló összefogás mellett, és kifejezze McCainnek a jelenlegi elnök tevékenysége miatt érzett aggodalmát.A washingtoni Nemzeti Székesegyházban tartott búcsúztatón - amelyre a hivatalban lévő Donald Trump elnököt nem hívták meg - Barack Obama és George W. Bush volt demokrata, illetve republikánus párti elnök is beszédet mondott, méltatva John McCain személyiségét és politikai pályáját.