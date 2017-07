Eltévedt magyarországi túrázókat hoztak le a Királykő-hegységből Romániában

A magyarországi túrázók egy kijelölt úton másztak fel a Királykő-hegység 2000 méter fölötti gerincére, de besötétedett, és nem találták meg a levezető utat. Segélyhívásukra csendőrök és hegyi mentők csoportja indult a keresésükre.



Amint a Brassó megyei csendőrség szóvivője a Mediafaxnak elmondta, tartózkodási helyük megállapításához a segélyhívó szolgálat Kovászna megyei, magyarul is beszélő ügynökének a segítségét is igénybe kellett venniük. Az eltévedt túrázó csoportnak négy nő és egy gyermek tagja is volt.



A csoport tagjait hegymászó eszközök igénybevételével nyolc óra alatt hozták le a hegy lábához, ahonnan önállóan folytathatták az útjukat a szálláshelyükre.



A Bucsecs és a Fogarasi-havasok tömbje között elhelyezkedő 2200 méter fölötti sziklás csúcsokkal rendelkező Királykő-hegység közkedvelt célpontja a magashegyi túrák kedvelőinek.