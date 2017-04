Elutasított menedékkérő volt a stockholmi gázoló - további 7 embert hallgattak ki

Belga áldozata is van a stockholmi gázolásnak



Belga áldozata is van a pénteken Stockholmban elkövetett teherautós merényletnek - jelentette be Didier Reynders belga külügyminiszter vasárnap.



A La Libre Belgique belga napilap internetes kiadásának beszámolója szerint a külügyminiszter Twitter üzenetben közölte, hogy a stockholmi merényletben Belgium elvesztette egy állampolgárát és részvétét fejezte ki az áldozat családjának és hozzátartozóinak.



Az áldozat nevét és életkorát sem a svéd hatóságok, sem a belga kormány nem közölte.



A napilap arról tájékoztatott, hogy mintegy 48 órára volt szükség az áldozat kilétének DNS mintával történő azonosítására, mivel személyazonosító okmányt nem találtak nála.



Stockholmban péntek délután egy teherautó egy sétálóutcába, majd pedig egy bevásárlóközpontba hajtott. A támadásban négy ember életét vesztette és tizenöten megsebesültek.



Egyelőre egyetlen terrorszervezet sem jelentkezett a stockholmi gázolásos merénylet elkövetőjeként. Tavaly Nizzában és Berlinben, nemrég pedig Londonban hajtottak végre terroristák hasonló gázolásos támadást.

A stockholmi gázolásos merénylet üzbegisztáni származású gyanúsítottja elutasított menedékkérő volt Svédországban, de a hatóságoknak hamis címet adott meg, ezért nem tudták őt kitoloncolni az országból - közölte vasárnap a svéd rendőrség.A 39 éves férfi 2014-ben nyújtott be letelepedési kérelmet, amelyet 2016 júniusában elutasítottak, de ezt követően a svéd hatóságok nem tudták őt visszaküldeni Üzbegisztánba, mert nem tartózkodott az általa korábban megadott címen. Február végén a rendőrség már hivatalosan is körözte.A rendőrségnek tudomása van arról, hogy a pénteki merénylet gyanúsítottja szélsőséges szervezetekkel, köztük az Iszlám Állammal szimpatizál - közölte Jonas Hysing rendőrfőkapitány Stockholmban. Az üzbég férfi nevét továbbra sem hozták nyilvánosságra.A svéd ügyészség vasárnap egy újabb gyanúsítottat vett őrizetbe a gázolásos támadással összefüggésben, de kilétéről nem közöltek részleteket. A rendőrség eddig már több mint 500 embert hallgatott ki az ügyben.A svéd főváros központjában péntek délután egy teherautó nagy sebességgel egy sétálóutca járókelői közé hajtott, majd egy bevásárlóközpontnak ütközött. A tettes négy embert - egy brit, egy belga és két svéd állampolgárt - gázolt halálra, tizenötöt pedig megsebesített. Vasárnap még tíz sebesült volt kórházban, köztük egy kisgyerek. Négy sebesült állapota súlyos.A svéd főváros központjában. A tettes négy embert - egy brit, egy belga és két svéd állampolgárt - gázolt halálra, 15-öt pedig megsebesített. Stefan Löfven miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy "minden jel szerint" terrortámadást követtek el.A rendőrség még pénteken őrizetbe vett egy 39 éves üzbegisztáni férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő vezette a tömegbe hajtó teherautót. A férfi ismert volt a svéd hatóságok előtt, de iszlamista csoportokkal való kapcsolatairól nem tudtak."Az eseményekkel kapcsolatban hét embert állítottunk elő kihallgatásra" - közölte vasárnap Jonas Hysing, a svéd rendőrség műveleti parancsnoka az SVT svéd köztelevízióval, miután a rendőrség több házkutatást hajtott végre a hét végén a svéd fővárosban.Hysing a házkutatásokról további részleteket nem árult el, de megerősítette, hogy "igen helytállónak látszó bizonyíték" van arra, hogy az üzbég férfi vezette a lopott teherautót.A pénteken terrortámadás gyanújával őrizetbe vett üzbég férfi a jelek szerint egyedül követte el tettét, de a rendőrség nem zárta ki, hogy cinkosai lettek volna - közölte újságírókkal szombaton Dan Eliasson országos rendőrfőnök.Vasárnapra visszatért a szokott rend a svéd fővárosba, lebontották a rendőrségi torlaszokat a Drottninggatan utcában, ahol a támadás történt. A gázolás helyszínének közelében virágcsokrok százai borították az áruház bejáratához vezető lépcsőket, vasárnap kora délután pedig megemlékezést tartanak.A szomszédos Norvégiában gyanús, pokolgépnek vélt szerkezetet találtak Oslo belvárosában szombat éjjel. Ellenőrzött körülmények között felrobbantották, az üggyel összefüggésben pedig egy gyanúsítottat őrizetbe vettek.A stockholmi gázolás után fokozott riadókészültséget vezettek be a skandináv államokban.