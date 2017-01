Elutasította egy dél-koreai bíróság a Samsung-csoport vezetőjének a letartóztatását

Li Dzse Jong, a konglomerátum 48 éves megbízott vezetőjének, a Samsung Electronics alelnökének letartóztatását hétfőn kezdeményezte az ügyészség. A 48 éves cégvezető ellen vesztegetés, sikkasztás és hamis tanúzás gyanújával folyik nyomozás.



Li csütörtökre virradóra még őrizetben volt, a bírósági döntés után elhagyhatta a fogdát.



A Samsung közleményben üdvözölte a bírósági döntést, és azt, hogy az ügyben folytatott nyomozás Li fogva tartása nélkül folytatódik.



A cégvezetőt azonban bármikor letartóztathatják, az ügyészség kérését elutasító bíró döntését azzal indokolta, hogy a nyomozás jelenlegi szakaszában nem szükséges vagy megalapozott a letartóztatás.



Pak Gun Hje tavaly októberben kirobbant korrupciós botrányának kulcsszereplője Csoj Szun Szi, az elnök közeli barátja. Csojt azzal a váddal állították bíróság elé, hogy beleszólása volt kormányzati és vezetői kinevezési kérdésekbe, holott semmilyen hivatalos tisztsége nem volt. Emellett jelentős összegeket sajtolt ki nagyvállalatoktól, köztük a Samsung Electronics-tól (több mint 36 millió dollárt, mintegy 10 milliárd forintot), s a pénzek két olyan alapítványhoz kerültek, amelyeket maga felügyelt, és amelyek az államfő politikai kezdeményezéseit szolgálták.



A gyanú szerint a Samsung azért utalt át összegeket Csojnak, hogy az állami nyugdíjalap támogassa a Samsung leányvállalatainak, a Samsung C and T és a Cheil Industries 2015-ös összeolvadását. A Samsung C and T legnagyobb részvényese az állam nyugdíjalap, a kisebbségben lévő többi részvényes pedig ellenezte a fúziót. Az összeolvadás révén Li Dzse Jong úgy tudta növelni befolyását a Samsung Electronicsban, hogy ne kelljen abban további részvényeket vásárolnia.



An Dzson Bom, az államfő koordinációs és politikai ügyekért felelős egykori tanácsadója kedden súlyos vádakkal illette Pak elnököt. Egyebek mellett azt mondta meghallgatásán, hogy miután az államfő személyesen találkozott Li Dzse Jonggal, a Samsung engedélyt kapott két leányvállalata összeolvadására. Nem sokkal később Li több millió dollárt utalt át a Csoj Szun Szil által irányított két alapítványnak.



A dél-koreai parlament december 9-én úgy döntött, hogy megindítja a Pak leváltását célzó eljárást, felfüggesztették őt tisztségéből, de a végső szót az alkotmánybíróságnak kell kimondania. Ha helybenhagyja a parlament döntését, azzal véglegessé válik Pak Gun Hje leváltása.



A Csoj ellen indított eljárásban az ügyészség bűnrészesként nevezte meg az államfőt, aki megbízatása megszűnéséig a törvények fölött áll, ezért nem indítható elleni bűnvádi eljárás. A Koreai Köztársaság megalakulása óta még soha nem fordult elő, hogy az ország elnökét bűncselekménnyel gyanúsítsák.