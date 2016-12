Élve égetett el két török katonát az Iszlám Állam

Két török katona élve elégetéséről tett közzé videót csütörtökön az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet, amely a kezén lévő Aleppó kormányzóságbeli Báb városnál folytat harcot a török hadsereggel.



A 19 perces felvétel egyebek közt a török légierő Bábra mért légicsapásáról készült állítólagos felvételeket mutat be, valamint azt, ahogy az IÁ fegyveresei védik az Aleppó várostól északra fekvő kulcsfontosságú települést. A propagandavideó emellett több szögből bemutat egy páncélozott járművel végrehajtott öngyilkos merényletet. A videó minősége a terrorszervezettől megszokott magas szintű szakmaiságról tanúskodik.



Az utolsó pár percet a két török katona embertelen kivégzésének szentelték. A két, láncokkal megkötözött katonát ketrecekből, négykézláb vezetik haláluk helyszínéhez. Eközben az arab nyelvű felirat figyelmezteti Ankarát: "Muzulmánokat égettél Törökország kormánya. Így hát ez lesz a sorsod, Allah segedelmével".



A gyilkosság különös kegyetlenségét jól mutatja, hogy nem rögtön gyújtják fel őket a két áldozatot, hanem láncokon, lassan vezetik a tüzet el hozzájuk, amely aztán katonai egyenruhájukra átterjed. Szenvedésüket - amelyet olykor még be is lassítanak - végig mutatják a felvételen.



A hóhér IÁ terrorista majd török nyelven bírálja Recep Tayyip Erdogan török elnököt, és "pusztításra" ösztönöz Törökországban.



A török hadsereg a múlt hónapban közölte, hogy eltűnt két török katona Észak-Szíriában. Az IÁ szócsöve, az Aamák hírügynökség korábban azt állította, hogy a szélsőségesek fogságába esett a két katona. A török hadsereg ezt nem erősítette meg, de gyanítható, hogy az eltűnt katonák láthatóak a videón.



A propagandavideót egy nappal azután tették közzé, hogy a török hadsereg közölte: tizenhat katona halt meg és többtucatnyian megsebesültek az IÁ-val vívott harcokban Báb városnál.



Ez volt az eddigi legsúlyosabb napi vesztesége a török hadseregnek azóta, hogy négy hónappal ezelőtt, augusztus 24-én megkezdte az Eufráteszi Pajzs fedőnevű hadműveletet Észak-Szíriában, hogy megtisztítsa az Eufrátesz folyó nyugati oldalán egy 5 ezer négyzetkilométeres területet a terrorszervezetektől, köztük az Iszlám Államtól.



Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja (OSDH) nevű, kiterjedt szíriai aktivistahálózattal bíró civil szervezet arról számolt be, hogy nagyon sok civil életét követelték a csütörtökön Bábra mért török légicsapások.