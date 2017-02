Elvitték Guzmánt, most egymás ölik a bűnözők

Fegyveres hatalmi harc bontakozott ki a hírhedt mexikói Sinaloa drogkartellben, és a szétszakadáshoz vezetett az, hogy Mexikó kiadta az Egyesült Államoknak a bűnszövetkezet vezetőjét, a "Köpcös" néven ismert Joaquín Guzmán - közölte szombaton a mexikói védelmi miniszter.



Salvador Cienfuegos Zepeda szerint a drogkartellen belüli csoportok között kibontakozott fegyveres harccal magyarázható a múlt hónapban fellángolt erőszak az ország nyugati partján fekvő Sinaloa államban, ahol január folyamán mintegy száz gyilkosság és ötven emberrablás történt. Csak ezen a héten 24 embert öltek meg, köztük egy katonát.



Zepeda szerint a kartellt vezető Guzmán kiadatása után a bűnszövetkezetet alkotó csoportok egymás torkának estek, harc bontakozott ki közöttük a szervezet irányításáért.



A hatóságok katonai erősítést küldenek a szövetségi államba, hogy felvegyék a harcot a bűnözőkkel - mondta a miniszter.



Mexikó három hete adta ki az Egyesült Államoknak a latin-amerikai ország egykori első számú drogbáróját, Joaquín Guzmánt, akit a többi között gyilkosság, kábítószer-kereskedelem, bűnszervezetben való részvétel és pénzmosás miatt akarnak felelősségre vonni az amerikai hatóságok. Guzmán ellen 17 pontban emelnek vádat, de elítélése esetén nem kivégzés, hanem életfogytiglani börtönbüntetés vár rá; az amerikai kormány kiadatási kérelmében biztosította erről Mexikót.



Az egykoron a rettegett Sinaloa-kartellt vezető Guzmán kétszer is megszökött Mexikó legszigorúbban őrzött börtönéből. Egy évvel ezelőtt sikerült ismét kézre keríteni. Hatalma csúcsán Mexikó első számú drogbárója volt, kartellje több milliárd dolláros forgalmat bonyolított. Arra is volt példa, hogy a Köpcös a Forbes magazin által a világ leggazdagabb embereit összesítő listára is felkerült.