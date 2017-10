Emberéleteket követelt a vihar Csehországban

Két ember meghalt, többen sérüléseket szenvedtek és néhány tízezer háztartás áram nélkül maradt Csehországban az országon szombat éjféltől átvonuló rendkívül heves, esővel kísért szélvihar miatt. Komoly fennakadások vannak a közlekedésben is - jelentette vasárnap délelőtt a közszolgálati cseh hírtelevízió (CT24).



A rendkívüli időjárás vasárnap délelőtt két emberéletet is követelt. Az észak-csehországi Jicínben egy asszony, a dél-morvaországi Trebicben egy férfi halálát okozta a szélvihar által kidőlt fa. Legalább kéttucatnyian hasonló okok miatt sérüléseket szenvedett - közölte a cseh hírügynökség.



"Az ország 14 térsége közül tízben több száz problémát jelentettek a magasfeszültségű vezetékeken is. Hét régióban vészhelyzetet hirdettünk, minden erőnkkel a hibák elhárításán dolgozunk. A legsúlyosabb problémák az Ústecky, Královohradecky, a Libereci és a Közép-csehországi régióban vannak" - közölte Sona Holingerová, a cseh energetikai művek CEZ szóvivője. Megjegyezte: szélvihar nyugatról keletre vonul, a keleti morvaországi régiókban délután kell számítani a legerősebb széllökésekre.



A cseh-lengyel határon lévő Óriáshegység (Krkonose) csúcsain a széllökések sebessége a kora reggeli órákban elérte az óránkénti 180 kilométert is. A nyugat-csehországi mintegy százezer lakosú Ústí nad Labemben vasárnap reggel óránkénti 130 kilométeres szélsebességet mértek, és a jelentések szerint a városban gyakorlatilag nem lehetett közlekedni.



A nagy erejű szélvihar számos háztetőt rongált meg középületeken és családi házakon, fákat, póznákat tépett ki. A kidőlt fák sok helyen akadályozzák a közúti és a vasúti forgalmat is. A problémák miatt több tucatnyi regionális vasútvonalon, elsősorban az ország nyugati és északi régióiban leállt, szünetel a közlekedés.



A cseh hidrometeorológiai intézet egész vasárnapra vészhelyzetet hirdetett ki. A rendőrség azt ajánlotta az autósoknak, hogy akinek nem szükséges, ne induljon útra.