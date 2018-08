Énekkel és beszédekkel búcsúztatták Aretha Franklint Detroitban

Több száz fős tömeg gyűlt össze péntek délelőtt a soul augusztus 16-án elhunyt királynője, Aretha Franklin búcsúztatására a detroiti Greater Grace templomnál, amelyet gospel muzsikával töltöttek meg odabent az énekesnő családtagjai és közeli barátai, mások mellett Chaka Khan, Ariana Grande, Faith Hill, Stevie Wonder és Bill Clinton volt amerikai elnök, aki egyike volt azoknak, akik beszédet is mondtak."Gyerünk emberek, ez egy templomi szertartás, engedjük ki a hangunkat" - buzdította éneklésre az egybegyűlteket a prédikátor Charles Ellis III, akinek szavai nyomán a gyásznép állva énekelve és tapsolva tisztelgett a soul legenda emléke előtt."Egyetlen hang sem volt olyan kedves számomra, mint a nagymamámé. A hangja békét hozott" - mondta Victorie Franklin, hozzátéve, hogy mindig is nagy becsben fogja tartani, hogy részese lehet Franklin örökségének. Az énekesnő fia, Edward a Mercy Mercy Me (The Ecology) című dalt énekelte el Marvin Gaye-től.Barack Obama és George W. Bush korábbi amerikai elnökök nem vettek részt személyesen a gyászszertartáson, de mindketten üzenetben tisztelegtek a soul királynője előtt.Obama levelében úgy fogalmazott, hogy Franklin zenéje a "legmélyebb emberi vágyaink egy részét ragadta meg, a szeretetet és a tiszteletet".George W. Bush "erős jellemű, szerető szívű, sikeres nőnek" nevezte Franklint, aki "a gospel zene inspirálta stílusával és sajátos hangjával örökre beírta magát az amerikai zene történetébe".Jesse Jackson és Al Sharpton neves polgárjogi aktivisták az 1960-as évek polgárjogi mozgalmában való közreműködéséért méltatták az elhunytat.Bill Clinton volt amerikai elnök feleségével, Hillary Clintonnal érkezett a templomba és a szertartást megelőzően mindketten lerótták tiszteletüket a nyitott koporsó előtt, amelyben Franklin aranyszínű, flitteres ruhába öltöztetve feküdt.Bill Clinton beszédében "lélegzetelállító tehetségnek" nevezte a soul királynőjét, aki betegsége ellenére is képes volt elbűvölni hallgatóságát. A volt amerikai elnök felidézte Franklin legutolsó nyilvános szereplést a tavalyi Elton John Aids-alapítvány gáláján Harlemben, ahol Frankiln képes volt 45 percen át énekelni. Beszéde végén iPhone-jából bejátszotta a mikrofonban Franklin Think című dalát. "Ez a dal a szabadság kulcsa" - hangoztatta.A búcsúztatáson eredetileg csak a családtagok és a közeli barátok vehettek volna részt, ám az odakint összegyűlt rajongói tömegből néhány embert beengedtek a templomba, hogy Franklin családja mögött ülve búcsúzhassanak el az énekesnőtől.A 76 éves Franklin detroiti otthonában hunyt el a hasnyálmirigyrákkal folytatott küzdelem után.Franklin már tinédzser évei végére professzionális előadó és képzett zongorista volt, húszas évei közepén szupersztárként ünnepelték, és kétség sem férhet hozzá, hogy kora legnagyszerűbb populáris énekese volt. Sok száz felvétele készült, és fél évszázad alatt több tucatnyi dala szerepelt a toplistákon, köztük 20 első helyen végzett az r'n'b toplistán.Hírnevét számos olyan dal alapozta meg, amelyek a hatvanas évek végén kerültek a toplisták élére, mint a You Make Me Feel Like A Natural Woman, a Chain of Fools vagy a Respect. Felvételei sokmillió példányban keltek el, 18 Grammy-díjat nyert és 1987-ben az első nő lett, akit beiktattak a Rock and Roll Hírességeinek Csarnokába.Bill Clinton a National Medal of Arts kitüntetést adományozta Franklinnek, George W. Bush pedig 2005-ben a legmagasabb rangú amerikai polgári elismeréssel, a Szabadság Elnöki Éremmel tüntette ki.Detroit királynőket megillető módon búcsúzott el az énekesnőtől. A hét elején Franklint arannyal borított koporsóban ravatalozták fel két napra a Charles H. Wright Afrikai-Amerikai Történeti Múzeumban, hogy rajongói elbúcsúzhassanak tőle a temetése előtt.Az énekesnőt a detroiti Woodlawn temetőben helyezik örök nyugalomra édesapja, C.L. Franklin, valamint testvérei, Cecil, Carolyn és Erma Franklin mellé.Mike Duggan detroiti polgármester a szertartáson jelentette be, hogy kezdeményezte a város folyóparti Chene Parkjának átnevezését Aretha Franklin Parkra.