Engedik a gyorshajtást Ausztriában: 140 km/h-s tempó lesz az osztrák autópályán

Augusztustól megkezdik a 140 km/h-s sebességhatár tesztelését az osztrák autópályán, a próbaüzem egy évig tart.Az eddig 130 km/h-s maximális tempót az A1-es sztráda egy szakaszán oldják fel - egyelőre egy nagyjából húsz kilométeres szakaszon, Haid bei Ansfelden és Sattledt között. A próbaüzem egy évig tart, ha jók a tapasztalatok, más útvonalakra is kiterjeszthetik az intézkedést -Az intézkedést júliusban jelentette be az FPÖ (Osztrák Szabadságpárt) közlekedési minisztere Norbert Hofer. A próbaüzem egy éven át tart majd, a tapasztalatok kiértékelését követően döntenek arról, hogy a megemelt tempót más autópályaszakaszokra is kiterjesszék-e. Azt, hogy a teljes osztrák sztrádahálózaton engedélyezzék a 140 km/h-s felső küszöböt, a közlekedési miniszter az útszakaszra vonatkozó automata sebesség-ellenőrzési eszközök (Section Control) telepítésének fokozásához kötötte - olvasható a vg.hu-n. Nyitóoldali képünk illusztráció.