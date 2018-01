ENSZ-ülésszak a társadalmi fejlődésről magyar részvétellel

Novák Katalin család és ifjúságügyért felelős államtitkár részt vett és kerekasztal- beszélgetéseken szólalt fel az ENSZ Társadalmi Fejlődéssel foglalkozó Bizottságának New York-i ülésszakán, kedden.



Az államtitkár kedden az MTI-t telefonon tájékoztatva elmondta: a miniszteri szintű tanácskozások fő témája a családpolitika és a hosszú távú fejlődés összefüggései, továbbá az említett területeken szerzett tapasztalatok voltak.



Novák Katalin felszólalásaiban ismertette az ezzel foglalkozó nyolc magyarországi központi programot, és hangsúlyozta: véleményünk szerint elsősorban a munkán keresztül lehet kiútat biztosítani a szegénységből. Felsorolta, hogy milyen programokat hajtanak végre, kezdve az otthonteremtéstől, a munkanélküliség felszámolásán át a gyermekek - már fiatal korban megkezdett - különféle támogatásáig, beleértve az ingyenes étkeztetést és tankönyvellátást.



Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon igen komoly eredmények születtek a munkanélküliség csökkentése terén, és az elmúlt évtizedek tíz százalék körüli munkanélküliségét sikerült visszaszorítani négy százalékra.



A New York-i tanácskozásokon szó volt arról is, hogy milyen a demográfiai helyzet a világ országaiban. Ezen a téren Európának teljesen mások a gondjai, mint a világ többségének, mert demográfiai válságban van évtizedek ót. A hosszú távú fejlődéshez azonban meg kell oldani ezt a válságot. A családfejlesztési politikai központi gondolata az kell, hogy legyen, hogy a család erőforrás, de ez jórészt elsikkad a ENSZ-en belül.



A kerekasztal -beszélgetéseken a magyar küldöttség tagjaként felszólalt Rácz Zsófia ifjúsági ENSZ-küldött, aki nagy sikert aratott - mondta el Novák Katalin.



Az államtitkár programjában több kétoldalú találkozó is szerepelt, egyebek között megbeszélést folytatott Amina Mohammeddel, az ENSZ általános főtitkárhelyettesével.