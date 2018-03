ENSZ: 167 ezren menekültek el a szíriai Afrín térségéből

A legtöbb ember - nagyjából 137 ezer - Tel Rifát városból menekült el - mondta el genfi sajtótájékoztatóján Jens Laerke, a Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatal (OCHA) szóvivője. Hozzátette: Afrín városából is rengetegen elmenekültek, ott még 50-70 ezer lakos tartózkodhat.



Törökország január 20-án indított offenzívát a szíriai Afrín térségében a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milícia fegyveresei ellen, akiket Ankara terroristának tart. A török katonák és az őket támogató szíriai erők vasárnap vonultak be Afrín belvárosába, ahol átvették az ellenőrzést az YPG kurd milíciától, és kitűzték a török nemzeti lobogót. Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) szerint a megszállók fosztogatni kezdtek a városban, üzleteket, lakásokat, autókat dúltak fel.



Recep Tayyip Erdogan török államfő hétfőn kilátásba helyezte, hogy kiterjeszti az Afrínban folytatott török műveleteket a kurdok lakta észak-iraki területekre is.