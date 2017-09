Épül a golyóálló üvegfal az Eiffel-torony körül

Megkezdődött hétfőn az Eiffel-torony biztonságának megerősítését szolgáló golyóálló üvegfal építése a leglátogatottabb francia turistalátványosság körül.



A jövő májusra elkészülő fal mintegy 30 millió eurós költsége része annak a 300 millió eurós (92,2 milliárd forintos) csomagnak, amelyet 15 év alatt kíván elkölteni a városháza az Eiffel-torony renoválására és modernizálására.



A turistalátványosság körül már most is állandó a biztosítás, és a tavalyi labdarúgó Európa-bajnokság óta fémkordonok veszik körül. Az Eiffel-torony látogatóit a nem túl esztétikus fémrácsokból álló kordonok előtt a biztonsági emberek megmotozzák, a csomagjaikat pedig átvizsgálják. A kordonokat váltja majd fel a három és fél méter magas golyóálló üvegfal, amelynek célja, hogy megakadályozza a gépkocsik behajtását és a gyanús személyek bejutását a körülvett területre.



Az Eiffel-torony körül ugyanakkor a gépkocsiforgalom nem változik, és a körbezárt területre ingyenes lesz a belépés, csak a toronyba kell belépőjegyet váltani.



Jean-Francois Martins, Párizs turizmusért és sportért felelős alpolgármestere szerint a munkálatok nem fogják zavarni a látogatók bejutását a toronyba, és a parkot továbbra is ingyen lehet látogatni a motozást és csomagátvizsgálást követően.



Az építmény újrafestése az üvegfal átadását követően 2018-ban kezdődik, és várhatóan két évig tart, amit a liftek felújítása követ 2022-ig, majd 2026-ban és 2027-ben ismét festési munkálatok következnek.



A teljes felújítás program 2032-ig tart, de a legtöbb dolog elkészül 2024-ig, a párizsi nyári olimpiai játékok idejére.



A 324 méter magas torony az 1889-es világkiállításra készült. Évente hozzávetőleg hétmillióan keresik fel, és ezzel a világ leglátogatottabb fizetős műemléke.