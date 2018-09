Erdogan: a németországi látogatás elmélyítette a török-német barátságot

Recep Tayyip Erdogan török államfő szombaton kijelentette, hogy németországi látogatása elmélyítette a török-német barátságot, amikor a kölni Ehrenfeld városrészben felavatta a török állami vallásügyi hivatallal (Diyanet) szoros kapcsolatban álló németországi Vallási Intézmények Török-Iszlám Uniója (DITIB) új központi mecsetét.



"Sikeres látogatás volt" - állapította meg a török elnök szombat esti hazautazása előtt. Mint mondta, Angela Merkel német kancellárral és Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnökkel folytatott megbeszélésein őszintén meg tudtak vitatni számos fontos kérdést, így gazdasági beruházásokat, valamint azt, miként lehet fellépni az idegengyűlölettel és az iszlamofóbiával szemben. Kiemelte: szeretné rendezni a vitás kérdéseket a két ország között.



Erdogan a németországi törökség jobb integrációját sürgette beszédében. A török államfő szerint országa mindig is támogatta a beilleszkedést, s továbbra is így fog tenni. "Látjuk testvéreink itteni jövőjét", de a rasszizmussal szemben "együttesen kell fellépni" - tette hozzá.



Ugyanakkor bírálta Németországot azért, ahogyan az Mesut Özil és Ilkay Gündogan ügyét kezelte. A két török származású neves labdarúgót támadások érték, miután közös fényképet készítettek Erdogannal a törökországi előrehozott választások előtti időszakban. A török elnök úgy fogalmazott, hogy pusztán ezért "közösítették ki őket a társadalomból". Hozzátette: ilyesmi iránt nem tud megértést tanúsítani.



A török elnök ismételten kíméletlen harcot sürgetett Fethullah Gülen Egyesült Államokban élő török muzulmán hitszónok hálózata ellen, amelyet Ankara terrorszervezetnek tart, s felelőssé tesz a 2016-os elvetélt puccskísérletért. A hálózat tagjai nem bújhatnak meg sem az Egyesült Államokban, sem Európában - hangoztatta Erdogan.



Eredeti elképzelések szerint Erdogan egy 25 ezer fős tömeg előtt mondott volna beszédet a több mint 1200 férőhelyes dzsámi felavatásán, de a szervezők nem tudtak megfelelő biztonsági tervvel előállni, így a török elnök meghívott vendégek szűk köre előtt szólalt fel.



Kölnben mintegy ezren tüntettek Erdogan látogatása ellen.



Csütörtökön Angela Merkel a török államfővel folytatott megbeszélése után, úgy fogalmazott, hogy mélyreható nézeteltérések jellemzik a német és a török vezetés kapcsolatát. Kiemelte, hogy nézeteltérések legfőképpen a jogállamiság és az emberi jogok ügyében vannak, és ezeket mindig szóvá kell tenni, mert csak a párbeszéd vezethet el a megértésig.



A török elnök látogatását számos tiltakozó megmozdulás kísérte Berlinben is. A rendőrség nagyszabású intézkedésekkel, mintegy ötezer rendfenntartó mozgósításával biztosította a látogatás programjait és a demonstrációkat.