Erdogan: Törökország további, a szíriai határon átívelő katonai műveleteket indít

Több ezer támogatója előtt beszélve Erdogan leszögezte: a török műveletek addig folytatódnak, amíg "egyetlen terrorista sem marad". "Nem hagyunk fel a terrorista szervezetek visszaszorításával" - mondta.



Sejtetve győzelmét a júniusra kiírt, előrehozott elnök- és parlamenti választásokon, kijelentette: "a következő időszakban" Törökország további hadműveletek indít majd az Eufráteszi Pajzs és az Olajág fedőnevű, Szíriában folytatott két offenzíván felül.



Az Eufráteszi Pajzs volt a neve annak a hadműveletnek, amelyet a török hadsereg 2016 augusztusában indított az Iszlám Állam dzsihadista szervezet által elfoglalt észak-szíriai területek, illetve az észak-szíriai kurdok ellen, akiknek fegyveres milíciáját, a Népvédelmi Egységeket (YPG) Ankara ugyanúgy terrorszervezetnek tekinti. A török erők hivatalosan mintegy 2000 négyzetkilométeres szakaszt tisztítottak meg a török-szíriai határ mentén. Az Olajág nevű hadműveletet Törökország idén január 20-án indította el a szíriai Afrín térségében az YPG ellen. A török vezetés célja, hogy a kurdok visszaszorításával úgynevezett biztonságos zónát alakítson ki a török-szíriai határvidéken, mintegy 30 kilométeres mélységben.



Erdogan az Olajág hadművelettel kapcsolatban azt mondta: "Műveleteinkkel összezúztuk a déli határunkon kialakuló terrorista folyosót. Katonáink, akik hőstetteket hajtottak végre Afrínban, készen állnak az új küldetésre."



A szíriai beavatkozást azonban Ankara NATO-szövetségese, az Egyesült Államok nem nézte jó szemmel, egyebek közt azért, mert az IÁ elleni harcban az YPG bizonyult a legütőképesebb amerikai támogatású haderőnek. Egy másik vitás kérdés Washington és Ankara között az Afríntól keletebbre található Manbídzs helyzete, ahol a kurd erők mellett amerikai katonák is állomásoznak.

A török vezetés azonban korábban többször is kilátásba helyezett az afríni után egy manbídzsi offenzívát is, és arra kérte Washingtont, hogy vonja ki onnan a kurd erőket az Eufrátesz keleti partjára.