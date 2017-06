Erdőtűzek pusztítanak a horvát tengerparton, néhány szállodából evakuálták a turistákat

Az első tűzeset Podgora közelében történt szombat hajnalban. A tűzoltók azonban az erős széllökések miatt nem tudták feltartóztatni a lángokat, amelyek így továbbterjedtek a Bikovo Természetvédelmi Parkra. A viharos erejű szél a hétvégén megnehezítette a tűzoltó repülőgépek munkáját is. A tűzoltásba ezért hétfőn a hadsereg is bekapcsolódott.



Drazen Glavina megyei tűzoltó főparancsnok a sajtónak elmondta, hogy két erdőtűz néhány helyen megközelítette a lakóházakat is, és lehúzódott teljesen a tengerig. Senki sem sérült meg. Hozzátette ugyanakkor, hogy meggyengült a bóra szél, ezért a tűzoltó repülőgépek újra felszállhatnak. Az erdőtüzeket csak levegőből lehet eloltani.



A tűz hétfőn délelőtt Makarska felé vette az irányt. Az oltás és a tűz terjedése miatt több helyen útlezárásokra kell számítani. A horvát lapok arról számoltak be, hogy a turisták egy része felajánlotta segítségét a tűzoltásban, mások viszont úgy döntöttek, hogy megszakítják nyaralásukat, és hazautaznak.