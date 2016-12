Erős földrengés volt Chile déli részében, cunamiriasztást adtak ki

A rengés miatt a térségben, Puerto Montt város ezer kilométeres körzetében szökőár veszélye miatt figyelmeztetést adtak ki és elrendelték a csendes-óceáni partvidék lakosságának az evakuálását.



Áldozatokról és károkról nem szólnak az első jelentések. Az alapvető szolgáltatások is működnek, kivéve a telefonhálózatot, amely a sok telefonhívás miatt túlterhelt.



A vidék a fővárostól, Santiago de Chilétől 1200-1300 kilométerre délre esik és gyéren lakott. A rengés központja az óceán feneke alatt mintegy 33 kilométer mélyen volt, Chiloe szigetétől 40 kilométerre délre.



Chilében tavaly szeptemberben a mostaninál is erősebb, 8,3-as fokozatú földrengés volt, a nyomában keletkezett szökőár csak tucatnyi áldozatot szedett a gyors riasztásnak köszönhetően.



Most vasárnap egyes helyeken 3 méter magas tengerár is lehetséges.