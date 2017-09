Erőszakba torkolltak a tüntetések St. Louisban felmentett rendőr miatt

Péntek este óta tartanak a tüntetések St. Louisban, de vasárnap este már a rohamrendőröknek kellett fellépniük: hétfőre virradóra több mint 80 embert tartóztattak le, fegyvereket koboztak el és az összecsapásokban rendőrök is megsebesültek.



A tüntetések békésen indultak, azt követően, hogy pénteken délelőtt a bíróság felmentett egy fiatalembert még 2011-ben agyonlövő volt rendőrt. A 36 éves Jason Stockley fehér, áldozata, a 24 éves Antony Lamar Smith fekete volt. Az első fokú felmentő ítélet szerint Stockley nem szándékosan gyilkolt, hanem - rendőri intézkedés során - önvédelemből lőtt.



Az első fokú ítélet kihirdetése után a fekete közösségek vezetői tüntetésre szólítottak fel. A tiltakozások vasárnapig békések voltak, szombaton több százan, vasárnap már ezernél is többen vonultak fel St. Louis. Vasárnap este azonban mintegy száz tüntető a belvárosban törni-zúzni kezdett, üzletek és szállodák ablakait törték be. Az erőszak akkor szabadult el igazán, amikor a tüntetők ismeretlen vegyszert locsoltak a rendőrökre.



Lyda Crewson polgármester egy hétfő hajnali sajtótájékoztatón "agitátorok egy csoportjának" tulajdonította az erőszakot. "Ez elfogadhatatlan" - fogalmazott a polgármester-asszony.



A tüntetés egyik szervezője, Anthony Bell a CBS televízió tudósítójának elmondta: bár ő abban hisz, hogy a változást békés tiltakozással kell elérni, "de az évekig tartó elnyomás miatt néhányan erőszakhoz folyamodnak".



A tüntetéshullám a szervezők bejelentése szerint várhatóan hétfőn is folytatódik.