Észak-Korea ballisztikus rakétát indított vasárnap a Japán(Keleti)-tenger irányában - jelentette a Yonhap dél-koreai hírügynökség katonai forrásra hivatkozva.



A helyi idő szerint valamivel reggel nyolc óra előtt fellőtt rakéta típusát még nem állapították meg. Az indítás helye az ország északnyugati részében volt, ahol egy kísérleti támaszpont van. Útvonalát még vizsgálják - közölte a dél-koreai vezérkari főnökség.



A Yonhap dél-koreai hírügynökség értesülése szerint a rakéta mintegy 500 kilométert tett meg, ami jóval kevesebb, mint a tavaly többször is sikertelenül kipróbált Muszudan típusú közepes hatótávolságú rakéta, amely elvileg képes megtenni 3000 kilométert. Katonai körökben van olyan feltételezés is, hogy egy újabb típusú hajtóművet próbáltak ki.



Kim Dzsong Un észak-koreai vezető az idei újévi beszédében azt mondta, hogy próbaindítása előtti utolsó szakaszban van egy interkontinentális ballisztikus rakétájuk.



Az új amerikai elnök hivatalba lépése óta ez volt az első észak-koreai rakétakísérlet, amellyel Phenjan esetleg Donald Trump hozzáállását is tesztelheti. A Pentagon közölte, hogy észlelték az indítást, és figyelemmel követik a fejleményeket.



A japán kormány közölte, hogy a rakéta nem érte el az ország területi vizeit, hanem a tengerbe csapódott.



Dél-Korea és az Egyesült Államok "megállapodott, hogy kiaknáznak minden lehetőséget arra, hogy megzabolázzák az észak-korai provokációkat" - közölte a szöuli elnöki hivatal, miután a két ország elnöki nemzetbiztonsági tanácsadója telefonon konzultált.



A japán kormány kabinettitkára bejelentette, hogy "erős tiltakozást" küld Phenjannak Pekingen keresztül, mivel "nyílt provokációnak" tartja a rakétakísérletet éppen abban az időpontban, amikor amerikai-japán csúcstalálkozó zajlik. Észak-Korea legfontosabb diplomáciai szövetségeseként Kína kulcsfontosságú a kommunista állam rakétaprogramjának korlátozásáért tett erőfeszítésekben - vélik Tokióban.