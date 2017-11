Észak-Korea megint kilőtt egy ballisztikus rakétát

A Phenjan közelében történt kilövést megerősítette az amerikai kormány is.



A dél-koreai és amerikai hatóságok az egyelőre azonosítatlan típusú ballisztikus rakéta röppályáját elemzik - tudatta a dél-koreai vezérkar.



A Pentagon óvatosabban fogalmazott dél-koreai kollégáinál, közölve: vélhetően rakétakilövést észleltek.



Időközben a Pentagon bejelentette: az interkontinentális ballisztikus rakétát Észak-Koreából indították, és az hozzávetőleg 1000 kilométert repülve csapódott a tengerbe. Hozzátette: sem az Egyesült Államokat, sem szövetségeseit nem fenyegette veszély.



Szöul válaszképpen a feltételezett kilövésre "precíziós rakétacsapásokat" hajtott végre gyakorló célpontok ellen.



Japán, amely felett a legutóbbi észak-koreai rakéta átrepült, határozottan tiltakozott a kilövés miatt. A szigetország védelmi tárcája közölte, lehetséges, hogy a rakéta Japán kizárólagos gazdasági tengeri övezetében csapódott be a szárazföldtől 250 kilométerre, mintegy 50 percnyi repülési időt követően.



Az NHK japán közszolgálati televízió úgy értesült, hogy Phenjan három rakét is indított, ezek egyike csapódott a Japán-tengerbe az aomori prefektúra közelében.



Mun Dzse In dél-koreai államfő összehívta országa nemzetbiztonsági tanácsának rendkívüli ülését a történtek miatt. Szöul szerint a rakéta 4500 kilométeres magasságba emelkedett és a fellövés helytől 960 kilométerre csapódott a tengerbe.



Dél-Korea egyesítési minisztere, Cso Mjung Gjon éppen kedden közölte, hogy a jövő év kulcsfontosságú lesz Phenjan számára, mert a Kim-diktatúra megalapításának hetvenedik évfordulóját fogják ünnepelni. A politikus figyelmeztetett: Phenjan egy éven belül bejelentheti, hogy teljesítette atomprogramját, nukleáris arzenálja készen áll.



Észak-Korea hatodik nukleáris robbantását szeptemberben hajtotta végre, míg az idén két ballisztikus rakétát bocsátott fel. Tartózkodott ugyanakkor további provokációktól azután, hogy szeptember 15-én indított közepes hatótávolságú rakétája elrepült Japán felett.