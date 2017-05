Észak-Korea újabb sikeres rakétakísérletről számol be

A KCNA tudósítása szerint Kim Dzsong Un észak-koreai diktátor maga is megszemlélte az új típusú, Pukgukszong-2 rakéta kilövését, s maga adta ki a parancsot a kilövésre.Dél-koreai katonai szakértők szerint a diktatúra februárban is ezzel a típussal kísérletezett , és a Pukgukszong-2 nemcsak szárazföldről, hanem tengeralattjáróról is indítható.Észak-Korea vasárnap lőtte ki a rakétát az ország közepén található Pukcsang közeléből. Egy héttel korábban egy másik, Hvaszong-12 típusú rakétával kísérletezett.A nemzetközi közösség már több büntetőintézkedést hozott az elzárkózó és elszigetelt diktatúra ellen kísérleti atomrobbantásai és ballisztikusrakéta-kísérletei miatt.