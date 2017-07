Észak-koreai rakéta: Washington lépett, az ENSZ Biztonsági Tanácsának összehívását kérte

A KCNA észak-koreai hírügynökség által közreadott képen kilőnek egy Hwasong-14 típusú interkontinentális ballisztikus rakétát Pangjon gyakorlótéren 2017. július 4-én. Fotó: MTI/EPA/KCNA

Az amerikai misszió szóvivője azt mondta, hogy azárt ajtók mögött. Diplomaták azt mondták, hogy helyi idő szerint szerdán délután három órakor (magyar idő szerint este kilenckor) ül össze a BT. Észak-Korea kedden újabb ballisztikus rakétát lőtt ki az ország nyugati részéből, és a rakéta Japán kizárólagos gazdasági övezetéhez tartozó területen csapódhatott be a Japán-tengerben, de erre egyelőre nincs kézzelfogható bizonyíték. A japán kormány korábban már közölte, hogy a rakéta, kilövése után negyven perccel, több száz - a dél-koreai hadsereg szerint 930 - kilométert megtéve csapódott a Japán-tengerbe.

Néhány órával a rakétakísérlet után jelentette be, hogyA Hvaszong-14 típusú rakéta 39 perces repülése soránért el, és pontosan célba talált. Az észak-koreai állami média azt állította, hogy ezzel a rakétával Phenjan a világ bármely pontjára képes csapást mérni.Az amerikai hadsereg korábban azt közölte, hogy Észak-Korea szárazföldi telepítésű, közepes hatótávolságú rakétát bocsátott fel annak ellenére, hogy interkontinentális rakétáról tájékoztatta a nyilvánosságot.azonban helyi idő szerint kedd este közleményében"Az Egyesült Államok határozottan elítéli az észak-koreai ballisztikus rakéta kilövését. Az ICBM tesztje az Egyesült Államok, szövetségesei és partnerei, illetve a térség és egészében a világ ellen irányuló fenyegetés újabb fokozása"- írta közleményében Tillerson, aki szerintbármilyen globális veszély elhárítására. A tárcavezető leszögezte, hogy a phenjani "veszélyes rezsimet" támogatja és segíti bármely ország, amely ideiglenesen észak-koreai vendégmunkásokat fogad be, bármilyen gazdasági vagy katonai előnyökhöz juttatja Phenjant, vagy nem hajtja végre maradéktalanul a BT vonatkozó rendeleteit.Szerdán. Han Min Ku parlamenti beszámolójában arról beszélt, hogy Észak-Korea egy KN-17 vagy Hvaszong-12 rakéta továbbfejlesztett, kétlépcsős, 7-8 ezer kilométeres hatótávolságú változatával hajtott végre kísérletet. A tárcavezető azonban azt is mondta,, mert egyelőre nem tisztázott, hogy a rakéta visszatért-e a légkörbe. Phenjannak szerinte még azt is bizonyítania kell, hogy a rakéta robbanófeje kibírja a visszatéréskor keletkező hétezer Celsius-fokos hőmérsékletet. A tárcavezető arra figyelmeztetett, hogy

, Atacms típusú amerikai harcászati és Hyunmoo típusú dél-koreai rakétarendszerekkel, amelyek - az amerikai hadsereg közleménye szerint - gyorsan bevethetők, és nagy pontosságú csapásokat tudnak végrehajtani Észak-Korea területén bármilyen időjárási viszonyok között.A KCNA hivatalos phenjani hírügynökség szerdán idézten észak-koreai vezetőt, aki szerint, és nem mond le a nukleáris erők fejlesztéséről, amíg az Egyesült Államok nem vet véget ellenséges politikájának. Kim Dzsong Un "a jenkiknek függetlenség napja alkalmából adott ajándékcsomagnak" nevezte a rakétakísérletet."Észak-Korea stratégiai helyzete újabb szintre lépett annak köszönhetően, hogy az országnak van már atom- és hidrogénbombája, illetve interkontinentális ballisztikus rakétája is"- idézte Kim Dzsong Unt a KCNA, amely jelentésében azt is írta, hogya "nehéz atomtöltet hordozására képes rakéta" sikeres kipróbálását.Az interkontinentális rakéta tesztjével. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy képes tömegpusztító fegyvert célba juttatni az Egyesült Államok területére, legalábbis egész Alaszka elérhetővé válik számára.Hírügynökségek idézték szerdára virradóra António Guterres ENSZ-főtitkárt, aki ugyancsak határozottan elítélte a rakétakísérletet, és felszólította Phenjant, hogy vessen végett a provokatív cselekményeknek. Guterres is azt mondta, hogy Észak-Korea feltehetően interkontinentális ballisztikus rakétát tesztelt., hogy a világ legfejlettebb, valamint legjelentősebb feltörekvő országait és az Európai Uniót tömörítő G20-csoport Hamburgban tanácskozik, ahol arról is szó lesz, hogyan zabolázzák meg a phenjani fegyverkezést.