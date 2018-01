Észak-koreai válság - Szöul és Phenjan folytatja a tárgyalások előkészítését a téli olimpiáról

A két Korea pénteken állapodott meg arról, hogy jövő hét kedden a határ menti demilitarizált övezetben lévő Panmindzsonban megtartják a felek több mint két év óta első hivatalos találkozóját. "Délelőtt 9 óra 30 perc körül a mi oldalunk és Észak-Korea forródrótos kommunikációt kezdett, és dokumentumok cseréje útján konzultált a küldöttségek összetételéről" - mondta el a dél-koreai országegyesítési minisztérium egyik tisztségviselője. "A delegációk összeállítása még ma befejeződhet" - tette hozzá.



A dél-koreai delegációt értesülések szerint Cso Mjung Gjon országegyesítési miniszter fogja vezetni. A dél-koreai elnöki hivatal tisztségviselői szerint Mun Dzse In elnököt szombaton is tájékoztatták az előkészítő megbeszélések alakulásáról. A mostani Korea-közi tárgyalások "kiindulópontját jelentik annak, hogy békét lehessen teremteni a Koreai-félszigeten, és rendezni lehessen az Észak-Korea nukleáris és rakétaprogramjával kapcsolatos problémákat. Erre való tekintettel az elnök részletes tájokoztatást kapott a fejleményekről" - mondta el az elnöki hivatal egyik tisztségviselője.



A phenjani kommunista rezsim vezetője, Kim Dzsong Un újévkor szokatlanul békülékeny hangú üzenetet intézett Szöulhoz, jelezve, hogy országa részt szeretne venni a Dél-Korea által február 9-25. között rendezendő téli olimpián. "A tárgyalások fő témája az lesz, hogy miképp lehet javítani a Korea-közi kapcsolatokat, beleértve (Észak részvételét) a játékokon" - közölte pénteki sajtótájékoztatóján az országegyesítési minisztérium szóvivője. Mun Dzse In előzőleg reményét fejezte ki, hogy Észak részvétele a téli olimpián enyhíteni fogja a félszigeten uralkodó feszültséget, amely Észak-Korea nukleáris és rakétakísérletekkel folytatott provokációi nyomán keletkezett.



Megszólalt szombaton a Nemzetközi Olimpiai Bizottság észak-koreai tagja is, kijelentve, hogy országa várhatóan versenyzőket küld a phjongcshangi téli olimpiára. Csang Ung a pekingi nemzetközi repülőtéren nyilatkozott erről. A sportdiplomata egy jól tájékozott forrás szerint éppen Svájcba tart, hogy a NOB-bal megvitassa Észak-Korea olimpiai részvételének lehetőségét.