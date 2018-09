EU-csúcs - Megkezdődött Salzburgban az informális EU-csúcs

Sebastian Kurz osztrák kancellár és Orbán Viktor miniszterelnök (j2) kezet fog a munkavacsora előtt az EU salzburgi csúcstalálkozóján 2018. szeptember 19-én. Mellettük Wilfried Haslauer, Salzburg tartományfőnöke (b) és Harald Preuner Salzburg polgármestere. MTI Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Szecsődi Balázs

Megkezdődött szerda este az európai uniós állam- és kormányfők salzburgi csúcstalálkozója, amelynek napirendjén elsősorban a migráció és a biztonság, illetve az Egyesült Királyság jövő évi kilépésének kérdései állnak.A hagyományosnak számító nyitó munkavacsorán a fő téma a migráció. Értesülések szerint a résztvevők megvitatják a legújabb fejleményeket és értékelik az illegális bevándorlók számának csökkentése és a harmadik országokkal való együttműködés terén történt előrelépést.Másnap az európai belső biztonság ügyével folytatódik az ülés, amelyen egyebek mellett a rendőrségi és igazságügyi együttműködésről, valamint a határbiztonság és a kibervédelem erősítéséről lesz szó. Theresa May brit miniszterelnök emellett beszámol majd a Szkripal-ügy állásáról is.Az utolsó napirendi pont tárgyalásán azonban Theresa May már nem lesz jelen, csak a brit kilépés után is bennmaradó tagállamok vezetői, akik Michel Barnier uniós főtárgyalóval együtt megvitatják a Brexit folyamatának állását és a következő lépéseket.A kétnapos csúcstalálkozó házigazdája Sebastian Kurz, az EU soros elnökségét jelenleg betöltő Ausztria kancellárja.