EU-csúcs - Sebastian Kurz: Salzburgban elő kell készíteni az új Frontex-határozatot

Sebastian Kurz osztrák kancellár és Orbán Viktor miniszterelnök (j2) kezet fog a munkavacsora előtt az EU salzburgi csúcstalálkozóján 2018. szeptember 19-én. Mellettük Wilfried Haslauer, Salzburg tartományfőnöke (b) és Harald Preuner Salzburg polgármestere. MTI Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Szecsődi Balázs

Még az év végéig tartó osztrák uniós elnökség idején tető alá kell hozni az Európai Unió külső határainak védelméről szóló megállapodást Sebastian Kurz kancellár szerint. A salzburgi informális uniós csúcs hivatalos megnyitója előtt az osztrák kancellár szerda este hangsúlyozta, hogy a csúcsértekezleten elő kell készíteni az erre vonatkozó új Frontex-mandátumot.Kurz utalt arra, hogy néhány tagállam - mint fogalmazott - "szuverenitási aggodalmakat" táplál az Európai Bizottság által javasolt Frontex-mandátum miatt. Ez - tette hozzá - mindenekelőtt Spanyolországra, Olaszországra és Görögországra vonatkozik, "Magyarországra kevésbé".A kancellár szerint aggodalmak vannak a menekültek szükséges regisztrálásával kapcsolatban is. Sebastian Kurz teljes támogatásáról biztosította Jean-Claude Juncker bizottsági elnök arra vonatkozó javaslatát, hogy az Európai Határ és Partvédelmi Ügynökségben szolgálatot teljesítők számát 2020-ig 10 ezer főre növeljék és bővítsék ki a Frontex mandátumát. Reményét fejezte ki, hogy ennek előkészítésében a salzburgi csúcs eredményes lesz.Az osztrák kancellár emlékeztetett arra, hogy a tagállamok évek óta harcban állnak egymással a menekültek elosztásával kapcsolatban. Az elosztás azonban nem oldja meg az illegális migráció problémáját - jelentette ki, hangsúlyozva, hogy a megoldás kulcsa a külső határok védelme. Úgy értékelte, hogy a tagállamok többsége már támogatja ezt.Kurz kijelentette, hogy a hangsúlyt a Frontex mandátumának kiszélesítésére és a tranzitországokkal való együttműködésre kell helyezni.Peter Pellegrini szlovák kormányfő a csúcs megnyitóján elmondta: problémásnak látja a Frontex mandátumának kiszélesítését, ugyanis vannak kormányok, amelyek nem akarják átengedni országaik határvédelemmel kapcsolatos döntési jogkörét az uniós ügynökségnek. Ugyanakkor a probléma feloldható, amennyiben a Frontex Észak-Afrikában tevékennyé válna, illetve a tagállami határvédelmet kiegészítő módon járna el.Pellegrini újfent hangsúlyozta országa álláspontját, miszerint Szlovákia számára elfogadhatatlan a menekültek kvóták szerinti elosztása a tagállamok között.Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnök viszont világos fordulatot követelt az európai bevándorlási politikában. "Európában helyük kell legyen a menekülteknek, ez egyike az EU alapvető értékeinek" - hangsúlyozta. A liberális politikus szerint a jelenleg Európába érkezők száma alacsonyabb a 2007-es adatoknál. "Politikai krízis van, nem pedig migrációs válság" - hangoztatta Bettel, aki szerint mindemellett különbséget kell tenni az erőszak és kínzás elől menekülő, illetve a jobb életre vágyó bevándorlók között.Giuseppe Conte olasz kormányfő az uniós találkozó kezdetén bírálta Donald Tuskot, mert az Európai Tanács elnöke a nap folyamán egyes tagállamok szemére vetette, hogy a migráció kérdését mindössze politikai haszonszerzésre akarják felhasználni."Nem kampánytéma a migrációs problematika, és nincsenek most küszöbön álló választások sem. Az igazság az, hogy a migráció fontos kérdés, amelyért politikai felelősséget kell vállalni, és amelyre választ kell találni" - húzta alá Conte az ANSA olasz hírügynökség beszámolója szerint. A bevándorlási problematikát szerinte nem vészhelyzetként kell kezelni, hanem a kérdést "strukturálisan" kell megközelíteni.A Frontexnek kiegészítő megoldásként kellene működnie, nem pedig olyanként, amely helyettesíti a független határőrségeket és a tagállamok ilyen egységeit - jelentette ki Peter Pellegrini szlovák kormányfő a visegrádi négyek miniszterelnökeinek - az informális EU-csúcsot közvetlenül megelőző - találkozója után újságíróknak nyilatkozva Salzburgban szerdán.Peter Pellegrini - a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség jelentése szerint - a V4-es találkozó után azt mondta: ott nem hangzott el semmiféle "abszolút nem" a Frontex európai határ- és partvédelmi ügynökség megerősítését célzó tervre, csak az, hogy világosan meg kell határozni annak feladatait és hatásköreit.- mondta a szlovák kormányfő, aki szerint az európai politikusoknak minden olyan megoldást támogatniuk kellene, amelyikről világos, hogy képes hozzájárulni az unió határainak megvédéséhez.Működőképes lehetne az egyes tagállamok partvédelmi egységeinek és a Frontexnek egy olyan jó kombinációja, amelyben az utóbbi aktívabb lenne harmadik országokban, azaz segítene egyes észak-afrikai országok határainak és parti vizeinek a védelmében - vélekedett Peter Pellegrini.A V4-es találkozó megállapításairól szólva rámutatott: továbbra is változatlan a V4-ek miniszterelnökeinek az a közös álláspontja, hogy migránsok befogadására csakis az egyes tagországok önkéntes döntése alapján kerülhet sor.Megkezdődött szerda este az európai uniós állam- és kormányfők salzburgi csúcstalálkozója, amelynek napirendjén elsősorban a migráció és a biztonság, illetve az Egyesült Királyság jövő évi kilépésének kérdései állnak.A hagyományosnak számító nyitó munkavacsorán a fő téma a migráció. Értesülések szerint a résztvevők megvitatják a legújabb fejleményeket és értékelik az illegális bevándorlók számának csökkentése és a harmadik országokkal való együttműködés terén történt előrelépést.Másnap az európai belső biztonság ügyével folytatódik az ülés, amelyen egyebek mellett a rendőrségi és igazságügyi együttműködésről, valamint a határbiztonság és a kibervédelem erősítéséről lesz szó. Theresa May brit miniszterelnök emellett beszámol majd a Szkripal-ügy állásáról is.Az utolsó napirendi pont tárgyalásán azonban Theresa May már nem lesz jelen, csak a brit kilépés után is bennmaradó tagállamok vezetői, akik Michel Barnier uniós főtárgyalóval együtt megvitatják a Brexit folyamatának állását és a következő lépéseket.A kétnapos csúcstalálkozó házigazdája Sebastian Kurz, az EU soros elnökségét jelenleg betöltő Ausztria kancellárja.