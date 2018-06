EU-csúcs - Tusk: először a külső határok védelmére kell összpontosítani

Donald Tusk megerősítette, hogy javaslatot fog tenni a Földközi-tengerből kimentett bevándorlók biztonságos elhelyezésére és menedékkérelmük elbírálására Európán kívül létrehozandó központok felállítására.



"Ennek az alternatívája a határok kaotikus lezárása, az EU-n belül is, illetve az uniós tagállamok közötti konfliktusok fokozódása" - közölte.



"Egyesek túl keménynek tartják a migrációs javaslataimat. De higgyék el, ha nem jutunk ezekről egyezségekre, akkor igazán kemény javaslatokat fognak látni igazán kemény fickóktól" - fogalmazott.



A német kancellár kiemelte: mihamarabb megoldást kell találni a külső határok védelmének és a menedékkérők tagországok közötti "másodlagos mozgásának" kérdésére. Angela Merkel úgy vélekedett, hogy komoly eredményeket sikerült elérni az elmúlt években, de vannak még rendezésre váró ügyek a migrációt illetően.



"Beszélhetünk arról, hogy más országokban, például Észak-Afrikában kössenek ki a mentőhajók, de tárgyalnunk kell ezen országokkal, nem dönthetünk a fejük felett. Az EU-Törökország megállapodásba mindkét fél beleegyezett, így kell most is eljárni" - mondta.



"A külső határok védelme egyesíti Európát. A sok menekültet befogadó országoknak támogatásra van szükségük (...) De a menekültek és a migránsok nem választhatják meg, hogy melyik országban nyújtsanak be menedékkérelmet" - tette hozzá.



Giuseppe Conte új olasz kormányfő eközben az EU-csúcs migrációügyi zárónyilatkozatának megvétózásával fenyegetett, amennyiben a tagállamok vezetőinek nem sikerül kielégítő megoldásra jutniuk Olaszország szempontjából.



"Konkrét lépéseket várunk. Készen állok aláírni a zárónyilatkozatokat, s remélem, hogy nem kerül erre sor, azonban a vétó is a lehetőségek között van. Amennyiben ilyen helyzet áll elő, akkor nem lesznek közös nyilatkozatok" - mondta rövid sajtótájékoztatóján Conte.



Hozzátette, Olaszország megoldási javaslatokkal érkezett a csúcsra, amelyek szerinte észszerűek és teljes mértékben megfelelnek az uniós alapértékek szellemének. "Olaszországnak nem szavakra, hanem tettekre van szüksége" - fogalmazott.



Charles Michel belga miniszterelnök szerint az Európai Unió külső határvédelmének megerősítésével a belső szolidaritásról szóló vita is egyszerűbb lesz.



Aláhúzta: az emberi méltóság és a mozgásszabadság európai uniós alapértékei nem akadályozhatják meg az EU-t abban, hogy jobban, hatékonyabban védje a határait. A kormányfő ezzel kapcsolatosan támogatásáról biztosította az Európán kívül létrehozandó úgynevezett partraszállási központok létrehozását.



A lengyel kormányfő üdvözölte, hogy a külső határok erősítése és a harmadik országokkal való együttműködés került a migrációs vita középpontjába Európában.



"Konszenzusos megoldásokra törekszünk, és nem kikényszerített áthelyezésekre. Az úgynevezett másodlagos mozgások tekintetében Lengyelország erős szabályokkal rendelkezik, s tartani is fogjunk magunkat ezekhez. Mindenki tudja, hogy milyen nehéz a németországi helyzet, a határvédelmünket és a szuverén politikánkat azonban fenntartjuk" - mondta Mateusz Morawiecki.



Rövid sajtótájékoztatóján a miniszterelnök kiemelte, hogy a lengyel kormány nem fog meghátrálni a vitatott igazságügyi reformot illetően, a labda szerinte az Európai Bizottság térfelén pattog.



Holland kollégája, Mark Rutte pedig elsősorban az Egyesült Királyság uniós kiválásáról beszélt, és kiemelte, hogy egyre fogytán az idő.



Az ülés egy részén Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is részt vett, aki üdvözölte az amerikai és az orosz elnök közötti, csütörtökön bejelentett csúcstalálkozót.



"Teljes mértékben összhangban van a NATO álláspontjával, hogy tárgyaljunk Oroszországgal és találkozzunk az orosz vezetőkkel. Nem akarunk új hidegháborút, és nem akarjuk elszigetelni Oroszországot, jobb kapcsolatokra törekszünk" - mondta. "Szerintem a párbeszéd nem a gyengeség jele. A párbeszéd az erő jele" - fogalmazott.



Stoltenberg végezetül kiemelte: "Ne legyenek illúzióink, Európának és Amerikának szüksége van egymásra az évtizedek óta nem látott fenyegetésekkel szemben".